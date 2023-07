Lexa defende Guimê em programa e público detona: ‘Justificando importunação sexual’

Cantora Lexa aproveita participação em Altas Horas para defender MC Guimê de traição mas ‘esquece’ de crime cometido

Neste último sábado, 8, a cantora Lexa acabou sendo alvo de diversas críticas nas redes sociais. A artista aproveitou sua participação no Altas Horas para defender seu marido, o cantor de funk MC Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento.

Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.

A cantora ainda explicou como foi o perdão. “Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, disse. De acordo com Lexa, o problema foi a quantidade de álcool que Guimê ingeriu na festa. “É um erro e ponto, ele sabe disso. Mas a bebida realmente, quando você perde a mão, ela traz desgraça”, contou.

Porém, a principal e pior parte da história não foi trazida à tona por nenhuma das pessoas, que é justamente o fato de que Dania foi alvo de importunação sexual e que isso é um crime. Alguns internautas fizeram questão de apontar o erro tanto do apresentador do programa, quanto da cantora.

“Rede Globo não tem vergonha na cara, né? Colocar MC Guimê no Altas Horas para ele passar 5 minutos justificando importunação sexual colocando culpa na bebida. Dona Lexa? Nem se fala, é muita cara de pau. A cara da Adriana Esteves e Débora Falabella para eles é impagável”, criticou uma pessoa no Twitter. “Achei que quem tinha que perdoar assédio era a pessoa assediada. Se a Lexa quer perdoar o chifre, não temos nada com isso, mas eles agem como se esse fosse o grande problema. Dane-se a mulher assediada”, detonou uma outra pessoa.