Lexa exibe resultado de procedimento no bumbum com calcinha mínima: ‘Sem filtro’

Cantora Lexa tira a calça para mostrar resultado de procedimento que fez em seu bumbum

Nesta última sexta-feira, 7, a cantora Lexa decidiu revelar como ficou o resultado de um procedimento que fez em seu bumbum. A artista, que recentemente retomou seu casamento com o cantor de funk MC Guimê, abaixou suas calças e exibiu como ficou depois das mudanças em seu corpo.

Através de um vídeo em suas redes sociais, a artista aparece contando sobre o que exatamente faz para manter seu bumbum perfeito. Lexa explicou que fez uma aplicação de bio estimulador de colágeno para ficar perfeita para o Carnaval. “Vou mostrar para vocês. Ele produz colágeno e com o passar do tempo vai ficando cada vez melhor. Tá lindo, não tá?”, comentou a cantora, enquanto exibia seu bumbum usando apenas uma calcinha mínima na frente do espelho. “Sem filtro nenhum para vocês verem”, completou a artista.

Ainda nesta semana, Lexa se viu envolta em polêmica novamente. Isso porque, após reatar o relacionamento com o marido MC Guimê, a artista estaria ajudando-o a quitar uma dívida. De acordo com Erlan Bastos do site Em Off, a cantora teria se desfeito de um carro de luxo para ajudar o amado a pagar uma dívida por uma casa que foi comprada por Guimê, e que agora está sendo processado por não ter pagado as devidas parcelas do imóvel.

Lexa - Créditos: Reprodução / Instagram

Lexa exibe boa forma ao posar de biquíni durante viagem pela Croácia ao lado de MC Guimê e Jade Picon

Recentemente, a cantora Lexadeixou seus seguidores completamente babando ao compartilhar algumas fotos ao posar usando apenas um biquíni mínimo em algumas fotos de sua viagem pela Europa. A estrela esbanjou sua beleza e boa forma ao ser clicada com um biquíni preto bem fininho durante a viagem que fez com o amado MC Guimê para a Croácia, onde também se encontrou com famosas como Juliette e Jade Picon.

