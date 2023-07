Lexa exibe a barriga reta ao usar biquíni fininho em viagem

Lexa relembra fotos do que aconteceu em sua vida no último mês e ostenta seu corpão sarado em foto só de biquíni

A cantora Lexa elevou a temperatura das redes sociais na última sexta-feira, 30, ao relembrar uma foto apenas de biquíni. A estrela aproveitou o final do mês de junho para recordar momentos especiais que viveu nas últimas semanas e abriu um álbum de fotos.

Na primeira imagem, ela ostentou sua boa forma. A musa relembrou a viagem para a Croácia com os amigos e surgiu apenas de biquíni preto fininho. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e as pernas torneadas.

Na legenda, Lexa destacou alguns momentos especiais que viveu no último mês. "Que MÊS! Vai aí um resumão, eu precisava de mais uns três posts de tanto que eu VIVI esse mês. Junho foi o mês que lancei FLASH VOLTA feat Gustavo Mioto e estou muito feliz com esse lançamento, fiz a divulgação nos programas ENCONTRO, Hora do Faro e gravei ALTAS HORAS. Encontrei meus amigos na Croácia e foi uma delícia. Teve festa junina, uma agenda completamente lotada de shows (cheguei a fazer dobradinha na mesma noite em diferentes estados, foi um sucesso graças a Deus), tomei cerveja alemã e fui muito, muito feliz ao lado das pessoas que eu amo. Eu vivo intensamente MESMO e minha vida faz sentido exatamente assim. Acreditam que tudo isso e muito mais em 30 dias? Pois é!", declarou.

Lexa fala sobre a decisão de perdoar MC Guimê

A cantora Lexa abriu o coração ao revelar como foi perdoar o cantor MC Guimê após ele ser acusado de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 23, da Globo. Em conversa no podcast PodCats, a artista revelou como foi seu processo para entender o que aconteceu e a justificativa para decidir reatar o casamento.

Os dois ficaram um tempo afastados após a polêmica no BBB 23 e optaram por continuar casados após ela pensar bastante. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

Por fim, Lexa relembrou onde estava quando a cena da importunação aconteceu no reality show. "Quando tudo aconteceu eu estava em casa, fazendo uma festa, comemorado, quando tudo aconteceu eu me afastei", afirmou.