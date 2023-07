Lexa e MC Guimê embarcam juntos para mais uma viagem internacional

Cantora Lexa e funkeiro MC Guimê celebram primeiros momentos de viagem em classe executiva de avião

Neste último domingo, 9, o casal de artistas formado pela cantora Lexa e pelo cantor de funk e ex-participante do Big Brother Brasil, MC Guimê, celebraram mais uma conquista juntos! Os pombinhos embarcaram para mais uma viagem internacional, sendo que há mais ou menos um mês estiveram na Croácia ao lado de amigos famosos, como a campeã do BBB 21, Juliette Freire.

“Vamoooos! Animada demais para essa trip [viagem]”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Sem dar muitos detalhes de onde estão indo, Lexa e Guimê posaram sentados nas poltronas da classe executiva do avião, cobrindo o destino na passagem.

Os comentários da postagem foram inundados de amigos e seguidores celebrando a viagem do casal. “Eita como viajam”, brincou a ex-BBB e modelo angolana Tina Calamba. “Te amo!!! Vambora”, disparou Guimê. “Lexa gasta os cachês dela toda em viagem [risos] meta de vida”, brincou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Lexa e MC Guimê.

Lexa defende Guimê em programa e público detona: ‘Justificando importunação sexual’

No último sábado, 8, Lexafoi apedrejada pela internet após defender seu marido, o cantor de funk MC Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento. Quando o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

Com suas respostas, alguns internautas dispararam contra a cantora. “Rede Globo não tem vergonha na cara, né? Colocar MC Guimê no Altas Horas para ele passar 5 minutos justificando importunação sexual colocando culpa na bebida. Dona Lexa? Nem se fala, é muita cara de pau. A cara da Adriana Esteves e Débora Falabella para eles é impagável”, criticou uma pessoa no Twitter. “Achei que quem tinha que perdoar assédio era a pessoa assediada. Se a Lexa quer perdoar o chifre, não temos nada com isso, mas eles agem como se esse fosse o grande problema. Dane-se a mulher assediada”, detonou uma outra pessoa.