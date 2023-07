Lexa se despede das férias na Sardenha: 'Eu amei'

Antes de show no exterior, Lexa se despede das férias com fotos na praia e é elogiada: 'Linda demais'

A cantora Lexa curtiu alguns dias de descanso na Sardenha e já está renovada para realizar um show no exterior. Neste sábado, 15, ela abriu um álbum de fotos na praia e deixou os fãs encantados com toda a sua beleza.

Nas imagens, a estrela posou apenas de biquíni na frente do mar paradisíaco da região e ostentou sua beleza impecável. Tanto que ela foi elogiada pelos fãs. “Linda demais”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, escreveu outro. “Perfeita”, comentou mais um.

Na legenda, ela contou que vai para Portugal se apresentar neste final de semana. "Até mais Sardenha!!! Eu AMEI te conhecer... próximo destino? FIGUEIRA DA FOZ - Portugal!! Amanhã tem show!! Tô animada", comentou.

Lexa fala sobre a crise com MC Guimê

No programa Altas Horas, Lexa e MC Guimê falaram sobre a reconciliação deles após a crise. Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.

A cantora ainda explicou como foi o perdão. “Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, disse. De acordo com Lexa, o problema foi a quantidade de álcool que Guimê ingeriu na festa. “É um erro e ponto, ele sabe disso. Mas a bebida realmente, quando você perde a mão, ela traz desgraça”, contou.