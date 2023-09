Não foi a primeira vez! Filho de Luciano Huck já tinha levado outra namorada para festival de música; relembre

Filho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim chamou a atenção da web ao surgir junto com a namorada em festival de música no último sábado, 2

Filho de Luciano Huck (52) e Angélica (49), Joaquim (18) chamou a atenção da web ao surgir em festival de música no último sábado, 2, junto com a namorada, Manoela Esteves. O encontro, porém, não foi a primeira vez em que o rapaz levou uma pretendente para curtir shows ao seu lado. Relembre quando o filho de Luciano Huck levou outra namorada para um festival de música.

Em 2019, Joaquim viveu seu primeiro namoro ao lado de Isabella Hohn, que conheceu por meio de amigos em comum. Na época, o filho de Luciano Huck aproveitou o clima de romance para curtir um festival de música no Rio de Janeiro junto com a então amada e foi flagrado por fotógrafos no evento.

O casal virou notícia até mesmo para a mãe do rapaz, que não tinha conhecido Isabella Hohn antes do flagra no festival de música. "Ainda não fui apresentada oficialmente. Mas o coração dá aquela disparada, porque a gente sabe que o filho está crescendo", revelou Angélica sobre o relacionamento do filho na época, ao Extra. “Acho que eu tenho um pouquinho de ciúmes, mas eu tento segurar minha onda”, completou a apresentadora.

