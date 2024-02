Paolla Oliveira e Diogo Nogueira elevam a temperatura com romance no palco

O clima ficou quente! Diogo Nogueira surpreende ao compartilhar momentos intensos de muito romance com Paolla Oliveira durante um show

Em meio à intensa rotina de shows e desfiles de Carnaval, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira conseguiram coordenar suas agendas para curtir um momento juntos na noite da última quinta-feira, 8. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, o sambista impressionou ao dividir o palco e protagonizar alguns momentos de intimidade ao lado de sua namorada.

Entre os registros, que foram feitos pelos fotógrafos oficiais do evento, Diogo apareceu sem camisa, recebendo a amada, que usava uma fantasia carnavalesca, em cima do palco. Mas se engana quem pensa que o casal se intimidou com a presença do público ou das câmeras. Pelo contrário, os artistas elevaram a temperatura com um clima e intimidade e muito romance.

Durante toda a apresentação, Paolla e Diogo protagonizaram momentos intensos e muito apaixonados, trocando olhares, gestos carinhosos e outras demonstrações de afeto. Além disso, eles dançaram, deram gargalhadas e se divertiram bastante durante a folia antecipada, que teve a presença de várias outras celebridades entre os convidados.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem show em clima de romance - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem show em clima de romance - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

Paolla, que é uma das principais Rainhas do Carnaval, também aproveitou a oportunidade para brilhar sozinha. Enquanto o namorado cantava, ela mostrou que sua presença é marcante não apenas na avenida, como também em cima dos palcos. A atriz deu um show de beleza e muito samba no pé, roubando todos os holofotes e se tornando uma das principais atrações da noite sem muito esforço.

Paolla Oliveira atrai holofotes em show de Diogo Nogueira - Fotos: Paulo Tauil/AgNews

Vale mencionar que em suas redes sociais, Paolla também mostrou que sabe arrasar nos looks. Antes de se jogar no show do namorado, a artista mostrou detalhes do seu look escolhido para curtir a apresentação. Nos cliques, a musa mostrou que escolheu um modelito super ousado, vestido curtinho, com decote e cortes estratégicos; veja detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira recebe comentários maldosos na web:

Ainda nesta quinta-feira, 8, Paolla compartilhou mais um capítulo de seu projeto CarnaPaolla. O curta-metragem teve como temática a beleza, e abordou sobre o termo “descer a ladeira da beleza”, elogios em forma de ofensa e a famosa "beleza natural". É que a musa lida com críticas que se disfarçam de elogios em suas redes sociais.

No vídeo, Paolla apareceu descendo a ‘Ladeira da Beleza’. Enquanto caminhava, a atriz era bombardeada por comentários: “Paolla Oliveira? Nem reconheci? Tá diferente, não sabia que você tinha esse cabelo. Menina, te alongou, te afinou, ficou até mais magra. Parece até mais alta”, “Nossa, você está ótima para quarenta anos, conservadíssima”, disseram.

A artista passa pelas críticas, rumo a uma aula que promete ensinar a forma correta de se fazer uma maquiagem natural. Porém, chegando no local, ela percebe que a maquiagem natural é tudo, menos natural. Então, Paolla fala sobre o atual significado de beleza natural e desabafa sobre as exigências envolvendo sua aparência.