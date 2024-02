Paolla Oliveira esbanja gingado ao dançar música de Ivete Sangalo: 'Ritmo'

A atriz Paolla Oliveira impressionou a web ao surgir dançando o novo hit de Ivete Sangalo e provou que já está preparada para o Carnaval

A atriz Paolla Oliveira impressionou os fãs neste sábado, 03, ao surgir dançando o hit ‘Macetando’, parceria de Ivete Sangalo e Ludmilla. O registro da artista foi compartilhado pela própria cantora em suas redes sociais, que não poupou elogios ao vê-la arrasando.

No vídeo publicado, em um local onde parece ser um estúdio fotográfico, ela aproveitou o momento de descontração nos bastidores e soltou o rebolado. Com um look todo recortado e de cabelo amarrado, a namorada de Diogo Nogueira se divertiu enquanto aproveitava a dança. "Pipocou!!!! @paollaoliveirareal macetando nosso coração", escreveu Ivete na legenda.

"Afee Maria! Te amo rainha!! To macetando tudo, toda hora…", comentou Paolla Oliveira. Os seguidores, encantados com o gingado da atriz, rapidamente lotaram a postagem com diversos elogios ao corpão da famosa.

"Meu Deus, como não bastasse ser linda, ainda é perfeita dançando", destacou uma fã. "Muito linda! Cheia de ritmo", declarou outra. "Perfeita! Que corpo é esse, mulher!", disse uma terceira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Paolla Oliveira arrebata ao cobrir curvas exuberantes com pérolas

A atriz Paolla Oliveira impressionou ao surgir toda produzida e usando um look ousado de pérolas. Em clima de Carnaval, a famosa protagonizou um vídeo em uma varanda e roubou a cena ao se exibir deslumbrante.

Dona de curvas exuberantes, a namorada do cantor Diogo Nogueira arrebatou os seguidores com sua beleza impactante. Vestindo o vestido de pérolas, a artista esbanjou seu corpaço escultural com elegância e atitude.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a famosa. "É uma rainha", disseram. "Pelo amor de Deus! Que mulher", exclamou a cantora Ivete Sangalo. "Nem sei o que escrever. Absolutamente linda! Maravilhosa. Plena", falou Ana Furtado.

Vale lembrar que Paolla já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: "Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa", a atriz lamentou durante o podcast 'Quem Pode, Pod'.