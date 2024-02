Paolla Oliveira revela perrengue com fantasia de onça: "Era no escuro"

Brilhando como Rainha da Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira compartilhou perrengue que passou com sua fantasia de onça

Na madrugada da última segunda-feira, 12, Paolla Oliveira, conhecida por sua presença marcante no Carnaval, roubou completamente a cena ao exibir uma fantasia que a transformava em 'onça' no desfile da Grande Rio. A atriz chamou a atenção com o adereço de cabeça que virava um capacete do animal, cobrindo totalmente o seu rosto.

Ainda no 2º dia de desfiles na Sapucaí, a musa marcou presença em um dos camarotes e contou que passou perrengue com a fantasia, que atrapalhava sua visão. O adereço era acionado por meio de controle remoto.

"Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais. O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Hoje eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali. Já me confirmaram como rainha ano que vem, nem me perguntaram. E se eles quiserem, a gente volta!", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Apesar do perrengue, a Rainha da Bateria da Grande Rio compartilhou sua satisfação com o resultado do desfile. "Foi mais do que eu queria! Todo ano a gente vem com um monte de expectativa e é sempre lindo. E este ano parece que aconteceu uma magia diferente. A bateria estava posicionada numa parte do desfile que representava transformação, então eu acho que estava no tema. E aí foi toda essa comoção, eu fiquei muito feliz."

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira elevam a temperatura no Carnaval:

Em meio à intensa rotina de shows e desfiles de Carnaval, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira conseguiram coordenar suas agendas para curtir um momento juntos na noite da última quinta-feira, 8. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, o sambista impressionou ao dividir o palco e protagonizar alguns momentos de intimidade ao lado de sua namorada.

Entre os registros, que foram feitos pelos fotógrafos oficiais do evento, Diogo apareceu sem camisa, recebendo a amada, que usava uma fantasia carnavalesca, em cima do palco. Mas se engana quem pensa que o casal se intimidou com a presença do público ou das câmeras. Pelo contrário, os artistas elevaram a temperatura com um clima de intimidade.