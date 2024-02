Onça de Paolla Oliveira ganha apelo inusitado após viralizar na web

A fantasia de Onça da Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio viralizou nas redes sociais e atraiu comentários na web. "Petição"

A fantasia de Paolla Oliveira segue dando o que falar dias após o desfile da Grande Rio no Grupo Especial da Marquês de Sapucaí. A musa atraiu todos os olhares ao desfilar na Sapucaí como Rainha da Bateria da Grande Rio. Sob o enredo ‘Nosso destino é ser onça’, a atriz atraiu todos os olhares ao eleger uma fantasia mínima que a tornava em uma verdadeira 'onça'.

O figurino da rainha de bateria viralizou nas redes sociais. Em publicação na web, uma internauta sugeriu que o look seja a nova onça da cédula de 50 reais. "Petição para atualizar a nota de R$50 reais com a foto da paola oliveira: 1 membro", disse ela na postagem que alcançou mais de 60 mil curtidas no X, antigo Twitter.

A brincadeira ainda ganhou continuação nos comentários. "Nosso ministro da economia Gil Do Vigor vai providenciar isso. Faça alguma coisa, Gil", ironizou outro internauta.

Nosso ministro da economia @GilDoVigor vai providenciar isso. Faça alguma coisa, Gil!!! — Lílian (@lilianmaria89) February 14, 2024

Paolla Oliveira revela perrengue com fantasia de onça:

Na madrugada da última segunda-feira, 12, Paolla Oliveira, conhecida por sua presença marcante no Carnaval, roubou completamente a cena ao exibir uma fantasia que a transformava em 'onça' no desfile da Grande Rio. A atriz chamou a atenção com o adereço de cabeça que virava um capacete do animal, cobrindo totalmente o seu rosto.

Ainda no 2º dia de desfiles na Sapucaí, a musa marcou presença em um dos camarotes e contou que passou perrengue com a fantasia, que atrapalhava sua visão. O adereço era acionado por meio de controle remoto.

"Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais. O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Hoje eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali. Já me confirmaram como rainha ano que vem, nem me perguntaram. E se eles quiserem, a gente volta!", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Apesar do perrengue, a Rainha da Bateria da Grande Rio compartilhou sua satisfação com o resultado do desfile. "Foi mais do que eu queria! Todo ano a gente vem com um monte de expectativa e é sempre lindo. E este ano parece que aconteceu uma magia diferente. A bateria estava posicionada numa parte do desfile que representava transformação, então eu acho que estava no tema. E aí foi toda essa comoção, eu fiquei muito feliz."