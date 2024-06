Silvia Abravanel surpreende com look ousado no leilão de Neymar Jr.

Cheia de joias, Silvia Abravanel surpreende com look decotado e com fenda para apresentar o leilão de Neymar Jr.; veja que luxo

A apresentadora Silvia Abravanel marcou presença no leilão de Neymar Jr. nesta segunda-feira, 03, com muita beleza e elegância. Para prestigiar o evento e subir ao palco do lado de Tiago Leifert, a comunicadora do SBT caprichou no look e impressionou com suas escolhas.

A herdeira de Silvio Santos então surpreendeu ao surgir com um vestido azul nada básico e discreto. A famosa chamou a atenção ao colocar o modelo com fenda no limite, recortes na barriga e um decote em V. Além da peça, ela elegeu diversas joias e acessórios em prata com brilho.

Em sua rede social, Silvia Abravanel postou um clique preparada para o grande momento. "Pronta pra deixar Deus me usar pelo melhor", disse ela sobre o leilão que arrecadou o dobro da quantia da edição anterior.

Assim como a comunicadora, outras famosas capricharam na produção para o evento beneficente em São Paulo. Lívia Andrade também foi convocada para apresentar o leilão e chamou a atenção ao surgir com um vestido ousado ao lado de seu namorado. Adriane Galisteu foi outra que deu o que falar com seu look.

Veja detalhes do look de Silvia Abravanel no leilão de Neymar Jr.:

Fotos: Van Campos/Agnews

