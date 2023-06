Paolla Oliveira desabafa sobre críticas ao seu corpo: ‘Pressão e insuficiência’

Atriz Paolla Oliveira desabafa em entrevista ao Quem Pode, Pod sobre autoestima e cobranças estéticas

Nesta terça-feira, 13, a atriz Paolla Oliveira usou sua participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank para desabafar! A musa e rainha de bateria da Grande Rio abriu seu coração sobre as críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval.

“Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que está dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa 'está gorda', 'o braço não tá bom', 'tá grávida'. É um jogo de pressão e insuficiência o tempo inteiro, onde você está sendo jogada de um espaço para o outro”, disse Paolla.

A atriz ainda revelou ter medo de ceder aos comentários. “É um processo que nunca vai parar. A gente tem que estar sempre atenta para não cair nas ciladas, não ceder a uma pressão. Perfeição não existe, os padrões mudam o tempo inteiro”, completou a famosa.

Para Paolla, o processo também inclui auto imagem. “Nem sempre tive essa autoconfiança que tenho agora, inclusive para rebater com 'estou me sentindo linda assim', mas a gente tem que ir construindo isso e fazendo um agrado para nossa auto imagem”, comentou.

Além disso, a atriz aproveitou para comentar sobre o imaginário de sensualidade que surgiu por conta de seu relacionamento com Diogo Nogueira. “O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho. Ele prefere sem [risos]. Mas a verdade é que eu fiz um truque umas três vezes andando com a rendada pela casa, mas falei 'amor, não vai rolar, não vou sustentar'”, brincou Paolla.

Ela ainda refletiu sobre as cobranças que possui para ser mãe. “Na primeira vez em que fui questionada, acho que eu nem pensava nisso. Ser mãe tem que ser uma escolha genuína da pessoa. Quando eu tinha 35 anos, era uma pressão. Agora, com 40, estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha. A coisa tem que ser na liberdade de gerar, adotar ou não ter. Eu, por exemplo, acho que estou me encaminhando para não ter, mas tenho óvulos congelados. Também tenho a liberdade de mudar de opinião se eu quiser... sou chamada de egoísta porque minha decisão neste momento é não ter um filho”, disse.

Romance!

Recentemente, Diogo Nogueira revelou como conquistou o coração de Paolla Oliveira. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, comentou o cantor de pagode em suas redes sociais. Paolla também comentou sobre seu relacionamento com o artista. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, disse ela ao site Gshow.