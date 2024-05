Lore Improta fala sobre sua casa ter sido alvo de tiro: 'Mentiras'

Preocupada por estar longe de casa, Lore Improta fala sobre fake news criada em torno de sua mansão; influenciadora quase acreditou na notícia

A dançarina Lore Improta se pronunciou nesta quarta-feira, 22, após sair a notícia de que sua mansão com Léo Santana em Salvador, na Bahia, teria sido alvo de tiro. Fora do Brasil a convite de um streaming para um premiére na Cidade do México, a loira ficou preocupada ao receber mensagens sobre o suposto ocorrido.

Sem sinal de internet direito, a famosa disse que recebeu várias mensagens de fãs preocupados com ela e a família. Contudo, Lore Improta não conseguia abrir o que estavam falando e nem muito menos a notícia falsa criada em torno de seu lar.

"Gente, a gente já tá acostumada a umas notícias saírem sem fundamento nenhum, mentiras, sobre a nossa vida pessoal e etc e tal. Mas, ontem eui pega de surpresa, tava na premiere, tava sem internet e uma fã me mandou uma mensagem desesperada, ela chorava", falou sobre ter ficado preocupada por não saber direito o que estava acontecendo.

"Entrei em desespero, no meio de um trabalho superimportante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que tava acontecendo... Aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é...", comentou como se sentiu.

Quando a loira conseguiu abrir a notícia de que sua casa teria sido atingida por tiro, ela não conseguiu entrar em contato com Léo Santana por ele já estar dormindo. Então, a dançarina foi perguntar aos vizinhos se estava tudo bem até descobrir que tudo não passava de um fake news.

Antes dessa viagem a trabalho, Lore Improta acompanhou Léo Santana em seus shows na Europa e deu um show de estilo com seus looks. Em Ibiza, ela impactou com um look curtinho e botas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta esclarece rumores de gravidez e explica sobre escola da filha

Lore Improta está vivendo novas descobertas da maternidade a cada primeira experiência de Liz, sua filha com Leo Santana. Em entrevista à Quem, a dançarina falou sobre a escolha da escola da pequena e respondeu os rumores de uma segunda gravidez.

"Liz é bem avançada, bem para frente, já não conseguia fazer mais nada em casa, já estava pintando, desenhando, montando maquete aí falei: 'Bora pra escola, fazer uma coisas diferentes", iniciou Lore, que contou que foi aconselhada pela cantora Ivete Sangalo. "Ivete conversou muito comigo também, me falou sobre escola, fui visitar, adorei. Liz tem dois anos e meio, então, não queria uma escola com muitos alunos, não queria uma sala de aula propriamente dita, dela sentar e ser uma aula". Saiba mais aqui.