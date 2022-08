Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante: ''Faço acompanhamento''

Musa fitness, Juju Salimeni esclareceu se usa anabolizantes e explicou melhor a questão para os curiosos

Redação Publicado em 31/08/2022, às 13h51

A apresentadora Juju Salimeni (35) falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 30, e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser focado no estético musculoso.

Nos últimos dias, a famosa arrancou suspiros ao relembrar um ensaio ousado que fez usando um body todo recortado, cobrindo apenas o necessário.

