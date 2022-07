Juju Salimeni revela motivo de saída do 'Pânico' e cachê de 200 reais

Apresentadora Juju Salimeni relembrou época de panicat e fez revelações

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 07h53

A apresentadora Juju Salimeni (35) abriu o jogo sobre sua época como panicat no Pânico na TV durante sua participação no Poddelas nesta quarta-feira, 13.

Na conversa, a famosa contou que foi descoberta por um produtor em uma feira e foi chamada para fazer um teste. No início, ela não foi escolhida para ir ao palco devido ao seu corpo volumoso.

Após quatro meses, eles decidiram colocar Juju no programa para ver como era a aceitação. Ao aparecer na TV chamou a atenção do público e acabou sendo contratada.

Segundo a musa fitness, apesar da grande visibilidade que o Pânico na TV tinha, o cachê nao era dos mais altos. "Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", revelou detalhes da época.

Juju Salimeni deixa o Pânico na TV

Antes de receber o convite de ir para o Legendários de Marcos Mion, na Record TV, Juju Salimeni ficou um tempo na geladeira do Pânico na TV. O motivo foi um desentendimento com outra panicat.

"Eu tive um desentendimento na época com a Nicole, que era panicat também, e a gente acabava brigando muito por Twitter, uma alfinetando na outra, não tinha maturidade naquela época, hoje eu falo 'que besteira', o diretor cansou de falar pra gente, mas ela era bem estourada ficava cutucando, então a gente acabou tendo um estresse e o diretor afastou as duas", contou o que aconteceu.

Afastada, Juju Salimeni não sabia quando seria chamada de volta. "Não tinha data pra voltar e nem certeza de que voltaria e eu sou muito agoniada, não consigo ficar parada, mas eles gostavam disso, dessa tortura mental, passou um mês e vi que começaram a colocar outras meninas, ai pedi pra sair porque a gente trabalhou anos sem contrato, tava com o contrato ativo, nem pensava em ir pra outro canal, deixei rolar... a gente deu um tempo pra baixar a parte do panico ai entrei no Legendários", explicou como recebeu o convite para outro emprego.