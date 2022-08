De body cavadíssimo, Juju Salimeni cobre apenas o necessário e causa: ''Que corpo é esse''

Apresentadora Juju Salimeni protagonizou vídeo de ensaio usando peça todo aberta e quase mostrou demais

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 07h23

A apresentadora Juju Salimeni (35) roubou a cena em sua rede social ao relembrar um ensaio fotográfico ousado. Nesta quinta-feira, 25, a famosa aproveitou o clima de tbt e mostrou para os internautas o registro cheio de atitude e arrancou suspiros.

No vídeo, a ex-panicat apareceu fazendo várias poses e chamou a atenção ao surgir usando um body preto cavadíssimo. Cobrindo apenas o necessário, a influenciadora fitness ostentou seu corpaço sarado todo bronzeado e iluminado.

Fazendo carão, Juju Salimeni esbanjou beleza com um toque de sensualidade. "tbt de um ensaio fotográfico", relembrou ela o momento.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a lembrança cheia de atitude. "Simplesmente maravilhosa", definiram os fãs. "Que corpo é esse", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni mostrou em um vídeo treinando como faz para manter o corpo musculoso. Na academia, ela surgiu pegando pesado na musculação e apareceu sofrendo ao lado de sua personal.

Juju Salimeni explica o motivo de saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast e durante a conversa sincera, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como ingressou no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída. Surpreendendo a todos, ela ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou.

