Juju Salimeni exibe corpaço turbinado em treino sofrido na academia

Apresentadora Juju Salimeni mostrou em vídeo como sofre na academia para ter pernas torneadas

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 09h14

A apresentadora Juju Salimeni (35) mostrou que para ter seu corpo sarado precisa sofrer na academia. Nesta terça-feira, 23, a famosa compartilhou um vídeo fazendo musculação e impressionou com tanta força.

Usando um look fitness, a ex-panicat deixou suas curvas musculosas à mostra enquanto realizava exercícios para as pernas usando bastante peso. Indo até o seu limite, ela fez caras e bocas ao sentir a fadiga nos membros.

"Quem vê o treinão não sabe dos bastidores", brincou Juju Salimeni ao revelar o lado real de pegar pesado na academia.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa fitness. "Gostei de ver, manda muito bem", aprovaram os fãs. "Maravilhosa", escreveram outros.

Nas últimas semanas, Juju Salimeni chamou atenção com suas fotos de viagem, principalmente com os looks escolhidos para os passeios. Na praia, a musa fitness roubou a cena ao surgir com um maiô diferente mostrando suas curvas saradas.

Na companhia do namorado, a ex-panicat curtiu restaurantes badalados de Miami de forma ousada. Isso porque, ela elegeu vestidos abertos e bem justos. Já para um dia na Disney com o amado, ela apostou em cropped e shortinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela motivo de saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast e durante a conversa sincera, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu entrar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída da atração. Surpreendendo a todos, ela ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou.

