De maiô diferente, Juju Salimeni ostenta corpaço volumoso em Miami

Musa fitness, Juju Salimeni exibiu curvas bem musculosas durante passeio na praia

Redação Publicado em 09/08/2022, às 07h09

De férias em Miami, nos EUA, Juju Salimeni (35) impressionou com novas fotos de sua viagem. Superando a paisagem do local, a apresentadora roubou a cena nesta segunda-feira, 08, ao fazer fotos na praia usando uma roupa de banho diferente.

Nos registros, a ex-panicat apareceu vestindo um maiô verde estampado com recortes estilosos e chamou muita atenção ao deixar suas curvas saradas à mostra.

"Miami vibes", disse Juju Salimeni ao surgir fazendo poses toda estilosa na praia. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Minha vida", escreveu o namorado, Diogo Basa (26), que está com ela na viagem. "Maravilhosa", admiraram os fãs.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora elegeu um look todo aberto para jantar com o amado em Miami. Toda recortada, a peça deixou o decote da artista à mostra.

Juju Salimeni conta o motivo de saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast no YouTube e durante a conversa sincera, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu entrar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída da atração. Surpreendendo a todos, a musa fitness ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou como fez para ganhar dinheiro que tem hoje.

