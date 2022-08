Juju Salimeni elege look todo aberto para jantar em Miami e deixa decote à mostra

Viajando com o namorado, Juju Salimeni escolheu look ousado para jantar e deixou corpaço à mostra

Redação Publicado em 08/08/2022, às 07h48

A apresentadora Juju Salimeni (35) está curtindo férias em Miami, nos EUA, com o namorado, o empresário Diogo Basa (26). Neste domingo, 07, a famosa compartilhou novas fotos curtindo por lá e mais uma vez impressionou com a escolha do look.

Para curtir a noite especial com o amado, com quem já mora junto, a ex-panicat elegeu um vestido nude justíssimo e cheio de recortes. Devido às grandes aberturas da peça, as curvas esculturais da famosa ficaram em evidência, principalmente o decote marcado e os gominhos do abdômen.

"Última noite em Miami", falou Juju Salimeni ao exibir os registros arrasadores usando o look nada discreto.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Musa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora causou com outro look ousado em Miami para jantar em um restaurante badalado do lugar. Sem sutiã, a musa fitness quase mostrou demais ao apostar em um top cavado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela motivo de saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast e durante a conversa sincera, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu entrar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída da atração. Surpreendendo a todos, ela ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou.

