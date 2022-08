De shortinhos e cropped, Juju Salimeni exibe corpaço na Disney com o namorado

Apresentadora Juju Salimeni exibiu boa forma e muito amor ao fazer fotos com o amado em parque temático nos EUA

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 07h34

A apresentadora Juju Salimeni (35) está curtindo suas férias nos EUA ao lado do namorado, o empresário Diogo Basa (26). Após compartilhar fotos curtindo a noitada em Miami, a famosa mostrou nesta terça-feira, 09, que foi à Disney com o amado.

Para passar o dia no parque temático, a ex-panicat apostou em um look casual curtinho para encarar o verão do hemisfério norte com estilo. De shortinhos jeans e cropped vermelho, Juju Salimeni esbanjou seu corpaço musculoso no lugar.

Bem apaixonada, a famosa fez cliques com o namorado em um lugar do parque. "Nosso dia no Disney’s Animal Kingdom", disse ela ao exibir os registros agarrada com o companheiro.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal. "Lindos demais", elogiaram os fãs. "Sejam felizes", desejaram outros para eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni exibe corpaço treinado durante viagem

Nos últimos dias, Juju Salimeni vem impressionando com seus cliques de viagem. Em Miami, a famosa mostrou sua boa forma em uma série de looks arrasadores. Para jantar com o namorado, em um restaurante balado do local, ela apostou em um cropped mega decotado.

Em outra noite, a ex-panicat elegeu um vestido justíssimo e cheio de recortes, que deixou seu decote à mostra. Já na praia, a artista parou tudo ao posar com um maiô todo aberto, mas cheio de elegância por ser de um modelo diferente.

Antes de viajar, Juju Salimeni participou de um podcast e durante a conversa, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu entrar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída da atração. Surpreendendo a todos, ela ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

