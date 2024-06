Juju Salimeni se irrita com pergunta sobre gravidez: 'Ranço absurdo'

Ao ser questionada sobre quando pretende engravidar, Juju Salimeni se irrita e expõe motivo de não gostar de pergunta sobre ter filhos

A apresentadora Juju Salimeni não escondeu seu descontentamento com uma pergunta que recebe com frequência em sua rede social. Nesta segunda-feira, 03, a famosa resolveu responder e aproveitou a oportunidade para expor o motivo de não gostar de tal questionamento sobre quando pretender engravidar.

Aos 37 anos, a ex-panicat, que está noiva do empresário e fisiculturista Diogo Basa, ficou irritada e revelou que recebe a pergunta quase sempre e realizada por mulheres. A musa fitness então explicou o motivo de não considerar legal tal curiosidade.

“Essa pergunta, sem sombra de dúvidas, é a campeã aqui, a que mais me fazem e é a mais chata de todas. Eu tenho bode, um bode, um ranço absurdo dessa pergunta. Primeiro, porque é um assunto que acho que não tem que ser questionado para uma mulher, sabe? Isso é uma coisa que ela vai decidir no momento dela. Quando ela quiser. Não é algo que tem que ficar sendo compartilhado o tempo todo”, iniciou.

“Todas as vezes que falei sobre esse assunto foi porque me senti obrigada. Vocês podem perceber que eu sempre ignoro esse assunto aqui, né? E outra coisa muito chata é que parece que sempre são mulheres que fazem essa pergunta, e vejo que elas não têm interesse em outros assuntos. Parece que a única coisa que interessa na vida da mulher é se ela vai ter filho, se ela vai ficar grávida, se vai ser mãe. Eu não vejo mulheres me perguntando sobre assuntos como vida profissional, carreira, investimentos, viagens. Elas não têm interesse nisso, e é isso que acho um absurdo. A vida é muito mais para uma mulher, sabe? Além de ser mãe, a mulher pode muito mais”, disparou ela.

Noiva desde dezembro de 2022, Juju Salimeni adiou planos de casamento e gravidez por conta do Carnaval. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela disse quando deseja subir ao altar. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou ela na época da entrevista.

Juju Salimeni abre o jogo sobre uso de hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.