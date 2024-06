Juju Salimeni mostra foto rara de quando era criança: 'Era fofa'

Já viu? Juju Salimeni mostra foto de sua infância e surpreende ao revelar lembrança inédita; apresentadora quase nunca mostrou cliques do passado

A apresentadora Juju Salimeni surpreendeu ao compartilhar fotos inéditas de sua infância. Nesta quarta-feira, 19, ao pedirem que ela mostrasse cliques seus de bebê, a famosa chamou a atenção ao postar os cliques raros de quando era criança.

Matando a curiosidade dos seguidores, a ex-panicat publicou três registros. Em dois, ela apareceu de maiô brincando com um baldinho e em outra, a pequena Juju surgiu com a mãe toda arrumada com um look branco e com chapéu na cabeça.

"Eu era fofa", revelou ela as lembranças especiais, colando uma carinha de risada e um coração vermelho.

Nos últimos dias, Juju Salimeni contou outra curiosidade de sua intimidade ao ser questionada pelos internautas. A famosa então revelou quem paga as contas de sua casa, ela ou o noivo, o fisculturista e empresário Diogo Basa.

Já em outro momento, a influenciadora ficou irritada ao ser questionada novamente sobre o desejo de ter filhos. Aos 37 anos, a famosa então explicou o motivo de ficar incomodada com a frequência da pergunta sobre o assunto tão pessoal.

Juju Salimeni abre o jogo sobre uso de hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.