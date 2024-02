Gracyanne Barbosa rebate crítica por comer marmita em local inusitado: ‘O pior’

Fã das marmitas com ovo, Gracyanne Barbosa come em local inusitado e rebate os olhares tortos das pessoas: ‘Não posso?’

A musa fitness Gracyanne Barbosa reagiu após receber críticas por comer sua marmita em qualquer lugar. Para manter a boa forma, ela não sai de casa sem os alimentos que vai consumir ao longo do dia para não sair da dieta. Com isso, ela decidiu comer sua marmita do dia em um elevador e foi alvo de olhares tortos.

Nas redes sociais, ela rebateu a energia dos olhares das pessoas para sua marmita com ovos. “O pior é a cara das pessoas me olhando. ‘O que essa mulher está fazendo?’. Mas se você compra um pão de queijo, não sai comendo com cafezinho? Por que não posso comer minha marmita? Eu, hein”, disse ela nos stories do Instagram.

A beldade ainda mostrou outra marmita que fez parte de seu dia, que também tinha vários ovos.

Cesar Tralli mostra sua marmita saudável

Cesar Tralli decidiu compartilhar com os seguidores das redes sociais um registro da sua marmita. O jornalista, que apresenta o Jornal Hoje, da TV Globo, está de plantão neste sábado, 18, e após o noticiário mostrou a salada variada que levou para o trabalho.

Na foto postada no feed do Instagram, o apresentador aparece todo sorridente, pronto para almoçar. "Sagrada Marmita. No plantão do feriadão… Servidos?!", escreveu o marido de Ticiane Pinheiro na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre o almoço saudável de Tralli. "Olha ele, todo disciplinado", escreveu uma seguidora. "Que delicia de marmita, nesse calor, saladinha salva", falou outra. "Marmita sagrada e saudável, né", comentou uma fã.

Durante o programa Altas Horas, Tralli falou sobre levar marmita para o trabalho. "Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral", contou.