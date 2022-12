Cesar Tralli revela o que leva na marmita: 'Sou o rei da marmita na Globo'

Cesar Tralli defende a sua decisão de levar marmita para o trabalho na Globo: 'Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira'

O apresentador Cesar Tralli (51), que comanda o Jornal Hoje, na Globo, e o Edição das 18, da GloboNews, revelou que leva marmita para o trabalho todos os dias. Em participação no programa Altas Horas, de Serginho Groisman (72), ele defendeu a sua decisão de levar a sua lancheira com os potes de marmita todos os dias e revelou o que costuma comer nas refeições fora de casa . "Sou o rei da marmita na Globo", afirmou.

“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, ele contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou.

Tralli também contou que leva a marmita em uma lancheira preta e até mostrou a foto do item no Altas Horas. “Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”, contou ele, que é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46), é pai de Manuela (3) e padrasto de Rafa Justus (13).

Cesar Tralli fala sobre a sua marmita em participação no 'Altas Horas'

Cesar Tralli fala sobre a sua marmita em participação no 'Altas Horas'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Cesar Tralli fala sobre a morte de sua mãe

A mãe do apresentador Cesar Tralli, Edna Tralli, faleceu em um acidente de avião ao lado do seu namorado. A morte trágica e repentina comoveu os fãs do comunicador, que lamentou o ocorrido publicamento por meio de um post nas redes sociais. "Gratidão. Muito obrigado pelas milhares de mensagens que me confortam tanto. E que chegam de todos os cantos. Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que -na infância e juventude- cortou cana-de-açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista. Uma mulher que colheu algodão, que colheu amendoim e que vendeu o produto da sua colheita, do seu suor, de porta em porta e em estádio de futebol", disse ele.

"Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na aviação civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele. Queria tanto mamãe sonhando ainda mais alto ao lado do amor dela, mais perto também da minha caçula de 3 anos. Da irmã, de 13 anos. Mas hoje sinto que mamãe está perto da filha dela, Gabi. Minha irmã especial, amor infinito", disse ele na época.