Gusttavo Lima faz homenagem para família que morreu a caminho de seu show

Durante apresentação, Gusttavo Lima faz homenagem para família que faleceu a caminho de pegar ingressos de seu show; saiba mais o que aconteceu

O cantor Gusttavo Lima fez uma homenagem a uma família que faleceu quando estava a caminho para buscar os ingressos de seu show. Durante sua apresentação na Festa Nacional do Pinhão, em Lages, Santa Catarina, no sábado, 01, aconteceu o momento para relembrar as quatro pessoas.

Antes de mostrar sua voz ao público durante uma hora, o Embaixador fez questão de falar algumas palavras para os fãs que partiram durante um incidente. Segundo o famoso, o sonho de uma das vítimas, Ana Paula Rodrigues, era ter um filho e colocar o nome dele.

“Onde vocês estivem recebam essa homenagem do fundo do meu coração. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Pelo amor, dedicação, carinho. Que Deus abençoe vocês", falou o esposo de Andressa Suita.

Gusttavo Lima não explicou com detalhes o que aconteceu com a família: "Quando eles chegaram aqui em Santa Catarina a primeira coisa que eles fizeram foi comprar os ingressos pra vir pro nosso show”.

O cantor falou um pouco mais do que ficou sabendo. "Infelizmente nesta viagem de lá pra cá eles tiveram um incidente ao lado do namorado de 34 anos e dos dois irmãos de 3 e 10 anos. Começando uma viagem de férias que contava com a apresentação nossa aqui em Lages… Deus levou, Ele sabe de todas as coisas, não devemos questionar de forma nenhuma da forma que Deus escolhe nossa partida”, lamentou o Embaixador.

Ainda nos últimos dias, uma fã tentou subir no palco do show do famoso em Cáceres, no Mato Grosso, e acabou sofrendo um acidente.

🖤🙏 Ana Paula tinha o sonho de conhecer Gusttavo Lima. Ela estava com dois irmãos e seu namorado a caminho de Lages, mas infelizmente uma tragédia ceifou as vidas de todos os quatro. O cantor fez questão de homenagear a fã e sua família no palco da Festa do Pinhão. GIGANTE! 🇧🇷… pic.twitter.com/foRPjw7Yhs — Jornal Razão (@jornalrazao) June 3, 2024

Gusttavo Lima impressiona ao investir em ônibus de luxo

Não é novidade que Gusttavo Lima gosta de investir em veículos e tem uma coleção impressionante. Mas além de ser dono de jatinhos, helicópteros e muitos carros de luxo, ele incluiu mais um modelo em sua frota. Desta vez, o embaixador impressionou ao arrematar um ônibus luxuoso, que é apelidado como ‘jatinho de rodas’.

Segundo o Portal Leo Dias, Gusttavo decidiu investir no veículo para realizar viagens de curta distância entre um show e outro sem precisar mobilizar seu avião. Mas é claro que o 'Embaixador' garantiu todo o luxo necessário ao lado de sua equipe e adquiriu um modelo de ônibus que replica as comodidades do seu jatinho particular.

Além de ter capacidade para mais de 30 passageiros, o novo veículo do sertanejo deve servir como uma casa sobre rodas, equipado com cama, banheiros, cozinha e até um bar. Além disso, o veículo é interativo, possui internet e sistema de inteligência artificial para manter sua equipe conectada e produtiva durante as viagens.