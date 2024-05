Fã sofre acidente ao tentar invadir palco de Gusttavo Lima

Durante um show no Mato Grosso, fã de Gusttavo Lima sofre acidente ao tentar invadir palco do cantor; saiba o que aconteceu!

O cantor Gusttavo Lima presenciou um momento delicado em seu show de Cáceres, no Mato Grosso, na última sexta-feira, 24. Durante sua apresentação, uma fã tentou invadir o palco do artista e acabou se acidentando, tento o momento gravado pela plateia.

Nas redes sociais, o vídeo do incidente viralizou entre os fãs. No registro, pode-se ver a fã subindo ao palco com a ajuda de caixas que estavam ali próximas. Contudo, ela acabou escorregando ao tentar buscar apoio em uma caixa com rodas, e caiu em cima do público.

Após o acidente, uma assistente tenta descer do palco para ajudar a fã e pessoas que foram machucadas pela queda. Gusttavo Lima, por sua vez, continuou cantando enquanto a situação era resolvida por sua equipe.

Confira o vídeo:

🚨ASSISTA: Fã cai do palco ao tentar invadir show de Gusttavo Lima e acaba despencando na plateia junto com um equipamento de som. pic.twitter.com/2Uku0PCY4P — CHOQUEI (@choquei) May 26, 2024

Gusttavo Lima impressiona ao investir em ônibus de luxo

Não é novidade que Gusttavo Lima gosta de investir em veículos e tem uma coleção impressionante. Mas além de ser dono de jatinhos, helicópteros e muitos carros de luxo, ele incluiu mais um modelo em sua frota. Desta vez, o embaixador impressionou ao arrematar um ônibus luxuoso, que é apelidado como ‘jatinho de rodas’.

Segundo o Portal Leo Dias, Gusttavo decidiu investir no veículo para realizar viagens de curta distância entre um show e outro sem precisar mobilizar seu avião. Mas é claro que o 'Embaixador' garantiu todo o luxo necessário ao lado de sua equipe e adquiriu um modelo de ônibus que replica as comodidades do seu jatinho particular.

Além de ter capacidade para mais de 30 passageiros, o novo veículo do sertanejo deve servir como uma casa sobre rodas, equipado com cama, banheiros, cozinha e até um bar. Além disso, o veículo é interativo, possui internet e sistema de inteligência artificial para manter sua equipe conectada e produtiva durante as viagens.