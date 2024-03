Juan Paiva, de Renascer, revela se esposa tem ciúmes de cenas quentes da novela

Em entrevista à CARAS Brasil, Juan Paiva se diverte ao falar de relação com a filha e divide o que esposa acha de suas cenas picantes

Juan Paiva (25) confessa que viveu momentos delicados em seu relacionamento com Luana Souza no início de sua carreira. Segundo o artista, a esposa demorou um pouco para se acostumar com as cenas quentes de seus personagens. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista revelou detalhes da intimidade com a família e se divertiu ao lembrar da filha, Analice, de 9 anos.

"No início, nos primeiros trabalhos, ela não entendia muito. Também era um lugar novo para a gente, batia um ciuminho, um desconforto, um negócio diferente, o que é normal. Mas hoje ela já entende. A gente não briga por isso não", disse Juan, que está há 10 anos com Luana: "A gente se conheceu na escola".

O ator ainda conta que a rotina corrida de gravação não tem sido nada fácil, mas ele faz questão de tirar um tempinho para dividir momentos ao lado de sua família. "Ultimamente eu estou um pouco confuso. O pessoal da minha assessoria até me cobra", confessa.

"A gente acorda muito cedo, grava e é uma cena atrás da outra. Aí eu já chego em casa cansado para dormir. O tempo que eu tenho é o de assistir a novela com minha família, de jantar, acordar e trabalhar", afirma o ator, que tem guardado o final de semana para se divertir um pouco: "Aos domingos eu consigo dividir o meu dia para o estudo e uma parte para a minha filha, para a minha família, para para relaxar um pouco e descansar".

Paizão coruja, Juan se diverte ao falar da relação com a filha. Segundo o carioca, a herdeira não se importa muito com o fato de ter um pai protagonista de novela. "Ela nem liga, cara. Ela não se importa", disse aos risos.

"As amigas dela as vezes vão lá em casa e ficam me olhando aí ela fica: 'O que é, gente?", revela ele, que ainda revela momentos de diversão entre pai e filha: "Ela me chama de nome de personagem me zoando. Já me chamou de Ravi, de Angelo, de João Pedro quando ela está meio bolada".