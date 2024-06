Saiba quem é a brasileira apontada como novo affair de Tom Brady

Conheça Isabella Settanni, modelo que é apontada como novo affair do ex-atleta Tom Brady, que é o ex-marido de Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady pode ter encontrado um novo amor. Nesta semana, ele foi alvo de rumores de que estaria namorando com outra brasileira. De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Glow News, ele estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Isabella Settanni.

Segundo o Jornal O Globo, Isabella Settanni é influenciadora digital, publicitária, modelo e empresária. Ela é herdeira de uma distribuidora de produtos hortifrutigranjeiros e já foi namorada do surfista Gabriel Medina.

Nas redes sociais, a jovem compartilha dicas de viagens, fotos de sua rotina e sugestões do universo gastronômico e esportivo.

Vale lembrar que Tom Brady está solteiro desde que se separou da modelo brasileira Gisele Bündchen. Juntos, eles tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian.

Veja fotos de Isabella Settanni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Particelli Settanni (@isasettanni)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Particelli Settanni (@isasettanni)

Tom Brady fez homenagem para Gisele Bündchen

Neste Dia das Mães, Tom Brady usou as redes sociais para homenagear as mulheres especiais de sua vida. Além de se declarar à sua mãe, Galynn Brady, ele fez questão de expressar seu carinho pelas mães de seus filhos, Bridget Moynahan e Gisele Bündchen. A declaração chamou atenção, já que ocorreu logo após uma polêmica envolvendo a modelo.

Através de seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol americano abriu um álbum de fotos com as mulheres. Inicialmente, ele incluiu alguns registros de sua mãe com seus herdeiros, John Edwards, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget, Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, do antigo casamento com Gisele.

Na sequência, Brady incluiu cliques com suas ex-esposas e inclusive, deixou o da modelo brasileira por último. Na legenda, o astro da NFL despistou a polêmica e agradeceu sua mãe e as antigas parceiras: “Feliz Dia das Mães para estas mães amáveis, carinhosas, compassivas e poderosas que eu tenho a sorte de ter na minha vida”, iniciou.

“Nada disto seria possível sem o seu amor”, ele completou a declaração, que recebeu muitos elogios nos comentários, principalmente após a controvérsia com Gisele.