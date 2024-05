Tom Brady homenageia Gisele Bündchen no Dia das Mães após polêmica: ‘Seu amor'

Tom Brady chama atenção ao compartilhar declaração para Gisele Bündchen após controvérsia por piadas pesadas em programa americano

Neste Dia das Mães, Tom Brady usou as redes sociais para homenagear as mulheres especiais de sua vida. Além de se declarar à sua mãe, Galynn Brady, ele fez questão de expressar seu carinho pelas mães de seus filhos, Bridget Moynahan e Gisele Bündchen. A declaração chamou atenção, já que ocorreu logo após uma polêmica envolvendo a modelo.

Através de seu perfil no Instagram, o ex-jogador de futebol americano abriu um álbum de fotos com as mulheres. Inicialmente, ele incluiu alguns registros de sua mãe com seus herdeiros, John Edwards, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget, Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, do antigo casamento com Gisele.

Na sequência, Brady incluiu cliques com suas ex-esposas e inclusive, deixou o da modelo brasileira por último. Na legenda, o astro da NFL despistou a polêmica e agradeceu sua mãe e as antigas parceiras: “Feliz Dia das Mães para estas mães amáveis, carinhosas, compassivas e poderosas que eu tenho a sorte de ter na minha vida”, iniciou.

“Nada disto seria possível sem o seu amor”, ele completou a declaração, que recebeu muitos elogios nos comentários, principalmente após a controvérsia com Gisele. Para quem não acompanhou, tudo começou depois que o ex-jogador de futebol americano participou do programa de comédia "The Greatest Roast of All Time", da Netflix

Brady acabou se envolvendo nas polêmica quando humoristas e colegas fizeram piadas sobre seu divórcio e filhos. Até o novo relacionamento de sua ex-mulher foi alvo de comentários. Segundo rumores, Gisele teria ficado ‘profundamente decepcionada’ com a maneira desrespeitosa com que sua família foi retratada no programa.

De acordo com a revista People, a prioridade da modelo sempre foi manter uma boa relação e dar apoio aos filhos. Pouco depois, surgiram rumores de que Brady teria se desculpado com sua ex-esposa, conforme reportado pelo Us Weekly. Vale lembrar que Gisele e Tom anunciaram o divórcio no final de 2022, após 13 anos de casamento.

Gisele Bündchen fez apelo após enchentes no RS:

Gisele Bündchen usou as redes sociais para compartilhar um vídeo pedindo doações para ajudar a reerguer sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Na gravação, a supermodelo não conteve as lágrimas enquanto detalhava a tragédia. E o apelo da brasileira não passou despercebido por ninguém menos que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que anunciou medidas para ajudar a região afetada.