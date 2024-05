Elon Musk toma atitude após ver Gisele Bündchen chorando com situação no RS

Homem mais rico do mundo, Elon Musk se comove e anuncia doações após ver apelo de Gisele Bündchen sobre enchentes no Rio Grande do Sul

Na última quarta-feira, 8, Gisele Bündchen usou redes sociais para compartilhar um vídeo pedindo doações para ajudar a reerguer sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Na gravação, a supermodelo não conteve as lágrimas enquanto detalhou a tragédia. E o apelo da brasileira não passou despercebido por ninguém menos que o homem mais rico do mundo, Elon Musk.

Dono de uma das maiores fortunas, avaliada em USD 187,9 bilhões, segundo a Forbes, Musk utilizou seu perfil na rede social em que é proprietário, o X, antigo Twitter, para anunciar as medidas. Como fundador da SpaceX e da Neura Link, co-fundador da SolarCity e CEO da Tesla, ele disponibilizou seu serviço de internet via satélite para os brasileiros.

“Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil”, escreveu o bilionário, que incluiu o vídeo da modelo na publicação no X.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

Em seu apelo, a ex-esposa do astro da NFL Tom Brady pediu ajuda internacional: "O meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", a brasileira começou, em inglês.

“Cidades estão isoladas, estradas e pontes destruídas. As pessoas estão sem eletricidade, sem água limpa para beber e muitos foram separados de seus entes queridos e o mais triste é que muitas vidas foram perdidas. É doloroso, de partir o coração. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações” pediu Gisele.

Vale lembrar que a modelo já havia se pronunciado sobre a situação na última sexta-feira, 03. "Que tristeza no meu Estado. Rezando para que essa chuva pare logo", disse ela. Gisele ainda compartilhou uma notícia do jornal norte-americano The New York". Inclusive esse também foi o motivo da modelo não ter marcado no tradicional baile do Met Gala 2024.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk é um empreendedor sul-africano-canadense que foi naturalizado norte-americano. Hoje, ele é o fundador da SpaceX e da Neuralink, co-fundador da SolarCity e CEO da Tesla. O multimilionário é dono de uma das maiores fortunas do mundo e pai de oito filhos, sendo eles Damian, Kai, Saxon, Griffin, Nevada, Vivian, Exa Dark Sidræl e X Æ A-Xii; saiba mais sobre o bilionário excêntrico.