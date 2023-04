Quem é Elon Musk? Magnata comprou o Twitter e já foi crush de Maraisa, da dupla com Maiara

Multimilionário, Elon Musk se tornou assunto nesta segunda, 17, por lançar um foguete ao espaço

O nome de Elon Musk (51) se tornou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira, 17, com o anúncio do lançamento de mais um foguete pela empresa SpaceX. No entanto, essa não é a primeira vez que o magnata dá o que falar nas redes sociais, como quando se tornou proprietário do Twitter, ou até mesmo se torna assunto no Brasil, virando "crush" da cantora Maraisa.

Elon Musk é um empreendedor sul-africano-canadense que foi naturalizado como norte-americano. Hoje, ele é o fundador da SpaceX e da Neuralink, co-fundador da SolarCity, CEO da Tesla, vice-presidente da OpenAI e proprietário do Twitter. O multimilionário é dono de uma das maiores fortunas do mundo, avaliada em USD 187,9 bilhões, segundo a Forbes.

Ele tem oito filhos, sendo eles Damian, Kai, Saxon, Griffin, Nevada, Vivian, Exa Dark Sidræl e X Æ A-Xii. Os dois últimos são frutos do relacionamento com a cantora Grimes (35), e geraram muita polêmica devido à grafia de seus nomes, principalmente X Æ A-Xii, primeiro filho do casal. Já Exa Dark Sidræl foi gerada com barriga de aluguel e nasceu após a separação dos dois.

Apesar de não ter um perfil oficial no Instagram, o magnata tem mais de 135 milhões de seguidores no Twitter, rede social que se tornou proprietário no final do ano passado, também causando diversas polêmicas em torno da compra e também das mudanças que realizou no site, que foi abandonado por diversas celebridades.

Leia também:Com 1 milhão de seguidores, Elton John anuncia sua saída do Twitter

O empresário já até se tornou assunto no universo do sertanejo brasileiro. Em 2022, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, disparou uma série de cantadas através das redes sociais para o bilionário. Na época, a artista chamava o empreendedor de "Lonlon" como um apelido carinhoso e chegou a compartilhar uma montagem ao lado dele.

CONFIRA MONTAGEM DE MARAISA PARA ELON MUSK: