Com 1 milhão de seguidores, Elton John anuncia sua saída do Twitter: “Me entristece”

Nesta sexta-feira, 9, Elton John (75) anunciou sua saída do Twitter. O cantor culpou a nova política da rede social como motivo para sua partida.

“Toda minha vida eu tentei usar minha música para unir as pessoas. Me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo”, começou escrevendo o artista na sua conta com mais de 1 milhão de seguidores.

O dono do hit “Rocket Man” então anunciou: “Eu decidi não usar mais o Twitter, devido a sua recente mudança na política que permitirá a desinformação florescer sem checagem”.

Nos comentários, o novo proprietário do Twitter, Elon Musk reagiu à notícia: “Eu amo sua música. Espero que volte. Existe alguma desinformação em particular que te preocupa?”.

Pelo mesmo motivo de Elton, diversas celebridades já deixaram o Twitter, como a modelo Gigi Haddid e a criadora das séries "Grey’s Anatomy" e "Bridgerton", Shonda Rhimes.

