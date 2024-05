Tom Brady se desculpa após Gisele Bündchen ser alvo de chacota em programa

Tom Brady teria se desculpado após piadas sobre divórcio e filhos em programa americano deixarem Gisele Bündchen chateada; entenda

Na semana passada, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady participou do programa "The Greatest Roast of All Time", da Netflix. No entanto, o astro da NFL acabou se envolvendo em uma polêmica quando humoristas e colegas fizeram piadas sobre seu divórcio e filhos. Diante da situação, o ele se desculpou com sua ex-mulher, Gisele Bündchen.

Gisele teria ficado ‘profundamente decepcionada’ com a maneira desrespeitosa com que sua família foi retratada após se tornar alvo de chacota entre os amigos do astro e humoristas do programa. De acordo com uma fonte da People, a prioridade dela sempre foi dar apoio aos filhos, que também teriam sido afetados pelo conteúdo desrespeitoso.

Além disso, a fonte também revelou uma regra imposta pelo casal após o divórcio, o que teria deixado a modelo ainda mais decepcionada com a situação: “Gisele e Tom tinham uma regra de ‘não fazer comentários depreciativos’ quando se tratava de falar um sobre o outro ou sobre seu casamento e divórcio”, disseram.

Agora, surgiram rumores de que Brady teria se desculpado com sua ex-esposa pela situação. De acordo com o Us Weekly, o ex-atleta e a supermodelo tiraram a limpo: “Ela acha que seu novo relacionamento deveria estar fora dos limites. Tom procurou Gisele para pedir desculpas a ela. Eles são cordiais e só falam sobre as crianças", o portal informou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix US (@netflix)

Quais foram as piadas que deixaram Gisele Bündchen chateada?

Tom Brady também não teria gostado de algumas piadas que recebeu sobre seu divórcio e outros assuntos pessoais no programa: "Gisele lhe deu um ultimato. Ela disse que você tem que se aposentar e pronto. Mas quando você tem a chance de fazer 8-9, você tem que aposentar mesmo", disse Kevin Hart, que citou as 8 vitórias e 9 derrotas na última temporada.

O humorista ainda falou sobre a relação entre o jogador e seu ex-treinador Bill Belinchik, com quem trabalhou no time New England Patriots, mas acabou deixando sua parceria de lado para trabalhar para o Tampa Bay Buchaneers. "Você f*deu com ele. Você f*deu bem com ele. Você fez isso, Tom, você f*deu com seu treinador", disse Hart

Por fim, ele ainda citou o novo romance de Gisele com o lutador brasileiro Joaquim Valente e acabou tirando o sorriso do rosto de Tom Brady. "Você sabe quem mais f*deu com o treinardor? Gisele. Ela f*deu com aquele cara do karatê. Quero dizer, Jesus Cristo, Tom. Um dos quarterbacks mais inteligentes que já existiu. Como você não previu isso?”, disparou o comediante.