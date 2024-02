Ficou sério! Gisele Bündchen vive namoro discreto com treinador, diz site

Após divórcio com Tom Brady, Gisele Bündchen teria engatado relacionamento sério com treinador desde junho do ano passado; saiba detalhes

O novo relacionamento de Gisele Bündchen pode ser mais sério do que imaginamos! Segundo a revista People, a modelo teria dado um passo significativo e assumido um compromisso sério com o treinador de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. Amigos próximos revelaram detalhes sobre a amizade que virou um romance após o divórcio da estrela com Tom Brady.

Discreta em sua vida pessoal, Gisele manteve o romance longe dos holofotes desde o ano passado: "Eles estão namorando desde junho. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", entregou uma fonte da revista americana.

De acordo com outras fontes da publicação, a modelo teria encontrado apoio do treinador para superar seu divórcio. No início, eles eram apenas amigos, como ela mencionou após ser vista ao lado do treinador em uma viagem à Costa Rica. No entanto, a amizade evoluiu para um romance e, em seguida, eles teriam engatado em um namoro discreto.

“Eles começaram como amigos. Ele foi um grande conforto para Gisele enquanto ela se divorciava. Joaquim é um cara legal. Joaquim tem os pés no chão, é gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar após o divórcio. Tem sido muito natural para ela namorar Joaquim", pessoas próximas revelaram que apoiam o relacionamento da celebridade brasileira.

Além disso, as fontes também evidenciam que eles têm histórias parecidas, o que teria impulsionado a aproximação romântica: “Os dois deixaram o Brasil muito jovens. Ambos criaram vidas incríveis nos EUA, amam Miami, mas também gostam de viajar, gostam de uma vida saudável. Gisele está em um ótimo espaço”, disseram.

"Ela está feliz e aproveitando muito a vida. Joaquim é perfeito para ela”, eles comentaram sobre a vida amorosa da brasileira. No entanto, segundo outras fontes do Page Six, ainda é muito cedo para Gisele e Joaquim falarem sobre amor: "Eles estão se vendo discretamente desde o verão", pessoas próximas disseram ao jornal sobre o romance da estrela.

Vale mencionar que Gisele foi casada com Tom Brady por quase quinze anos. Eles colocaram um ponto final na união, que teve como fruto os herdeiros Benjamin Rein e Vivian Lake, em outubro de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe:

Apesar de estar radiante com sua vida amorosa, a modelo brasileira passou por um momento delicado recentemente. No final do mês passado, Gisele Bündchen perdeu sua mãe e falou pela primeira vez sobre o falecimento de Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela morreu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer.

Internada em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela faleceu no dia 28 de janeiro deste ano. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. A modelo ainda emocionou com uma declaração repleta de carinho para Dona Vânia.