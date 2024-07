Fefe Schneider e Bibi Tatto rebatem preconceito com influenciadores no cinema: 'Liberdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fefe Schneider e Bibi Tatto ainda revelam desafios nos bastidores da continuação do filme Avassaladoras

Melhores amigas na vida real, Fefe Schneider (22) e Bibi Tatto (24) puderam transpor a relação para as telas do cinema em Avassaladoras 2.0. Na pele de Bebel e Ju, respectivamente, as duas não escondem a empolgação com o projeto e rebatem o preconceito com influenciadores em produções audiovisuais.

Donas de milhões de seguidores nas redes sociais, as influenciadoras têm carreiras artísticas e não deixam de estudar e se aperfeiçoar em seus trabalhos. "Tudo tem que ser feito com estudo e excelência, mas não devemos parar de sonhar. Aprendi isso com o meu pai", afirma Schneider.

Para Bibi Tatto , que também é cantora, apesar de muitos tentarem colocar artistas em apenas uma única vertente, a pluralidade de trabalhos tem se tornado comum. "Amenizou um pouco esse preconceito, tem mais essa liberdade [de fazer várias coisas]."

Nos bastidores de Avassaladoras 2.0, as duas asseguram que tiveram muitos aprendizados carregando o legado de Giovanna Antonelli (48) e Reynaldo Giannechini (51), protagonistas da primeira versão do filme, originalmente exibido em 2002.

"É um legado que temos que carregar, foi sensacional justamente por já ter uma história antes. Eu não tinha noção do tamanho do sucesso que tinha sido o primeiro. Foi quando soltou o trailer que eu caí na real", diz Tatto, que assegura que seu maior desafio foi incorporar o sotaque carioca e a feminilidade de sua personagem.

Schneider acrescenta ao dizer que, além da oportunidade de contracenar com Danielle Winits (50), realizou o sonho de estar trabalhando em uma produção da Disney. "Estar fazendo um filme com uma das pessoas que eu mais amo é muito incrível. Por essa amizade e conexão na tela foi fácil. O filme é muito parecido com a minha vida real."

Apesar de se identificar com a protagonista —que, aliás, foi a primeira de sua carreira—, Schneider conta que o principal desafio aconteceu antes das filmagens, em 2021. Ela perdeu seu pai pouco antes de iniciar os testes para a produção. No entanto, com o apoio da mãe, ela conseguiu participar do processo e, agora, leva o traço sonhador do pai para seu trabalho.

Para o futuro, além do trabalho como influenciadora digital, Tatto afirma que deve continuar focada em sua carreira musical, em que recentemente, lançou a música Personagem. Já Schneider pretende seguir na área da atuação, e já espera peli lançamento da série Wander, terror que começou a ser gravado em 2023.

CONFIRA TRAILER DO FILME AVASSALADORAS 2.0: