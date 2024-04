Filha de Sandra Annenberg revela susto com alerta de terremoto em Nova York

Filha da jornalista Sandra Annenberg, Elisa presenciou um terremoto em Nova York, cidade onde reside atualmente para estudar: 'Assustador'

Filha da jornalista Sandra Annenberg, a estudante de artes cênicas Elisa Annenberg passou por um grande susto nesta sexta-feira, 5, ao receber um alerta de terremoto em Nova York, cidade onde reside atualmente. Através das redes sociais, a herdeira da comunicadora compartilhou o momento em que foi notificada em seu celular.

Em seu Instagram oficial, Elisa publicou a imagem de um jornal local informando que a área havia 'balançado'. Um outro registro da mensagem recebida em seu smartphone também foi compartilhado por ela: "É assustador o barulho que essa notificação faz", escreveu ela na foto.

Além de alertar sobre a importância de pedir ajuda ao serviço emergencial em caso de ferimentos, a mensagem recebida por Elisa também informava a magnitude do terremoto nos Estados Unidos, que atingiu 4,8 na Escala Richter.

O tremor teve como epicentro a cidade de Lebanon, em Nova Jersey, há 60 km de distância de onde a filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia mora. O impacto ocorreu na manhã desta sexta-feira, 5, às 10h28 (11h28 no horário de Brasília).

Elisa Annenberg relata susto com terremoto em NY. Foto: Reprodução / Instagram

Sandra Annenberg rebate críticas ao apoiar sexualidade da filha

A apresentadora Sandra Annenberg se pronunciou pela primeira vez sobre os ataques que sofreu ao acompanhar a filha, Elisa Paglia-Annenberg, na mais recente edição da Parada do Orgulho.

Ela disse que ficou surpresa com as mensagens que recebeu. "Não entendo o que as pessoas têm a ver com a sexualidade alheia. Cada um tem que procurar a própria felicidade. Apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas", afirmou ela ao jornal 'O Globo'.

Na entrevista, ela ainda reiterou sua relação de admiração com a herdeira, que é fruto de seu longo casamento com Ernesto Paglia. "Tenho tanto orgulho da minha filha e da geração dela que não precisam de rótulos e que acreditam que o respeito às diferenças é o mais importante nas relações. Acho que a eduquei muito bem!", declarou.

Sandra Annenberg também reclamou das críticas que sofreu por usar linguagem neutra. "Uma minoria barulhenta e que, covardemente, resolveu discutir gramática como desculpa para expressar homofobia. Tenho pena deles. Por que não usar essa energia para preservar o meio ambiente, para defender a igualdade e a justiça social ao invés de criticar o amor 'des outres'?", lamentou ela.