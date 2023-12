Sandra Annenberg rebate críticas ao apoiar sexualidade da filha: "Eduquei bem"

Sandra Annenberg rebate críticas ao apoiar sexualidade de Elisa Paglia; apresentadora foi criticada e rebateu os preconceituosos com coragem

A apresentadora Sandra Annenberg se pronunciou pela primeira vez sobre os ataques que sofreu ao acompanhar a filha, Elisa Paglia-Annenberg, na mais recente edição da Parada do Orgulho.

Ela disse que ficou surpresa com as mensagens que recebeu. "Não entendo o que as pessoas têm a ver com a sexualidade alheia. Cada um tem que procurar a própria felicidade. Apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas", afirmou ela ao jornal 'O Globo'.

Na entrevista, ela ainda reiterou sua relação de admiração com a herdeira, que é fruto de seu longo casamento com Ernesto Paglia. "Tenho tanto orgulho da minha filha e da geração dela que não precisam de rótulos e que acreditam que o respeito às diferenças é o mais importante nas relações. Acho que a eduquei muito bem!", declarou.

Sandra Annenberg também reclamou das críticas que sofreu por usar linguagem neutra. "Uma minoria barulhenta e que, covardemente, resolveu discutir gramática como desculpa para expressar homofobia. Tenho pena deles. Por que não usar essa energia para preservar o meio ambiente, para defender a igualdade e a justiça social ao invés de criticar o amor 'des outres'?", lamentou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Annenberg-Paglia (@elisaannenbergpaglia)

Filha de Sandra Annenberg recebe ataques após vídeo polêmico

Elisa Annenberg-Paglia se envolveu em uma polêmica nas redes sociais recentemente. Acontece que a estudante publicou um vídeo demonstrando os diferentes sotaques paulistas, mas a brincadeira gerou revolta na web.

Elisa, que cursa artes cênicas em Nova York nos Estados Unidos, publicou o registro em seu Tik Tok explicando a variação regional na linguagem dos moradores de São Paulo: "A grande diferença do sotaque paulista para os outros sotaques é que a gente fala com a boca mais fechada e a gente joga todos os sons para o anasalado", disse.