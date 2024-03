Tata Werneck canta música de Sandy para Lucas Lima no ‘Caldeirão’: ‘Coragem’

Tata Werneck não perdoa e impressiona ao cantar música de Sandy em quadro do 'Caldeirão' que tem Lucas Lima como jurado

Meses após o divórcio de Sandy e Lucas Lima, Tata Werneck ainda não superou. Neste sábado, 16, a atriz marcou presença no programa ‘Caldeirão Com Mion’ para participar do ‘Caldeirokê’, no qual o músico atua como jurado. Claro que ela não perdeu a oportunidade e fez questão de tocar no tópico sensível da separação ao se apresentar com uma música da cantora.

Durante sua participação no programa, Tata ainda reuniu alguns de seus amigos, como Rainer Cadete e Gabriel Louchard para enfrentarem uma disputa de karaokê. Ela também tirou onda com Marcos Mion, ao brincar que seu marido, o ator Rafa Vitti, recusou o convite e não quis marcar presença na atração do apresentador.

Na sequência, Tata contou que foi difícil escolher uma canção para se apresentar ao lado de seus colegas. Entre os nomes listados, pensaram em Abba e até no Padre Marcelo Rossi. No entanto, ao descobrirem que Lucas estava entre os jurados, decidiram homenageá-lo tocando na ferida com uma canção de Sandy e Junior, ‘Vamos Pular’.

Depois que Tata, Rainer e Gabriel agitaram o palco com a canção clássica da dupla, a humorista ainda surpreendeu ao mostrar que deixou um recado escrito na parte de trás de sua calça: 'Votem', exibindo o bumbum com sua mensagem nada discreta. Questionada por Mion, a humorista tentou se explicar: “A gente quis trabalhar as nuances, né?”, disse.

“Alegria, emoção e ‘rabo’”, Tata brincou com seu recado. Em seguida, a apresentadora fez questão de perguntar se Lucas gostou de ouvir a canção de sua ex-esposa em sua estreia no programa: “Cara, eu achei a performance incrível. E a coragem de escolher uma música tão ‘desconhecida’”, o ex-marido de Sandy declarou em tom de brincadeira.

Por fim, Lucas fez piada e até falou sobre a cantora: “Foi sensacional. É uma pena que eu não vi essa performance antes. Porque essa deveria ser a coreografia oficial da turnê de 2019, uma pena que a gente perdeu isso. Acho também que a Sandy tinha que se inspirar nesse figurino, achei incrível. Maravilhoso”, disse o novo jurado do ‘Caldeirão’.

não sei nem por onde começar a falar sobre essa apresentação. apenas, corram aqui, Sandy e Junior 😍💜🎶🎤 #Caldeirokê#Caldeirãopic.twitter.com/AgFwz1Lz8w — Caldeirão (@caldeiraomion) March 16, 2024

Lucas Lima revelou detalhes de sua nova ‘ocupação’:

O Caldeirão, programa da TV Globo comandado por Marcos Mion, apresentará muitas novidades, entre elas, o quadro do ‘Caldeirokê’, que tem Lucas Lima como jurado. Em entrevista ao OFuxico, o músico revelou detalhes do convite: “Existem adultos responsáveis no mundo. Esses malucos me convidaram e eu disse ‘sim’ antes de terminar a frase”, disse ele.

Empolgado com o novo projeto, ele afirmou que o público vai amar, mas confessou que não se arriscaria como participante. “Eu não gosto de karaokê!”, iniciou. “Sou músico, quando estou fora do ambiente de trabalho, quero fazer outra coisa. É como se o piloto de avião brincasse de simulador de voo nas horas vagas”, brincou.