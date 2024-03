Lucas Lima estreia como jurado do Caldeirão em março

Em março, Lucas Lima estreia em novo quadro do Caldeirão, programa da Globo comandado por Marcos Mion, e se mostrou empolgado com o novo desafio

O Caldeirão, programa da TV Globo comandado por Marcos Mion, apresentará muitas novidades a partir do dia 16 de março! Além de um novo cenário, terá a estreia do "Caldeirokê".

Duas equipes competem no palco, sem saber o que terão pela frente. Tatá Werneck e Rafael Portugal participam da estreia, sob julgamento de Lucas Lima, jurado fixo da nova atração, além de Dira Paes e Majur, juradas convidadas.

Lucas contou como recebeu o convite em entrevista ao OFuxico. “Existem adultos responsáveis no mundo. Esses malucos me convidaram e eu disse ‘sim’ antes de terminar a frase”, disse ele.

Empolgado com o novo projeto, o músico afirmou que o público vai amar, mas confessou que não se arriscaria como participante. “Eu não gosto de karaokê!”, iniciou. “Sou músico, quando estou fora do ambiente de trabalho, quero fazer outra coisa. É como se o piloto de avião brincasse de simulador de voo nas horas vagas”, brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Lucas Lima revela detalhes de sua nova casa após se separar

O músico e cantor Lucas Lima está vivendo em uma nova casa após se separar da cantora Sandy. Ele se mudou há pouco tempo para outra propriedade ainda em Campinas, no interior de São Paulo, que é onde morava com ex-mulher e o filho, Theo, de 9 anos. Agora, ele mostrou que o local já está decorado.

Em fevereiro deste ano, o artista mostrou um vídeo divertido nas redes sociais para fazer uma brincadeira de como é se atrasar para seus compromissos sendo uma pessoa distraída. Entre os momentos de brincadeira, ele revelou detalhes da decoração da casa, como alguns móveis da sala, incluindo a estante e a poltrona de couro.

Discreto com a vida pessoal, Lucas Lima não costuma mostrar momentos em sua casa, mas abriu uma exceção para gravar o vídeo da brincadeira. “Distraídos tentando sair de casa ou é hoje que eu atraso para o ensaio do Once - O Musical”, disse ele na legenda, citando o espetáculo teatral no qual interpreta o protagonista e que está em cartaz na cidade de São Paulo.