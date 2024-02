Lucas Lima revela detalhes de sua nova casa após se separar

Ex-marido de Sandy, o músico e cantor Lucas Lima faz novo vídeo divertido e revela detalhes de como é sua nova casa após a separação

O músico e cantor Lucas Lima está vivendo em uma nova casa após se separar da cantora Sandy. Ele se mudou há pouco tempo para outra propriedade ainda em Campinas, no interior de São Paulo, que é onde morava com ex-mulher e o filho, Theo, de 9 anos. Agora, ele mostrou que o local já está decorado.

Nesta quinta-feira, 1º, o artista mostrou um vídeo divertido nas redes sociais para fazer uma brincadeira de como é se atrasar para seus compromissos sendo uma pessoa distraída. Entre os momentos de brincadeira, ele revelou detalhes da decoração da casa, como alguns móveis da sala, incluindo a estante e a poltrona de couro.

Discreto com a vida pessoal, Lucas Lima não costuma mostrar momentos em sua casa, mas abriu uma exceção para gravar o vídeo da brincadeira. “Distraídos tentando sair de casa ou é hoje que eu atraso para o ensaio do Once - O Musical”, disse ele na legenda, citando o espetáculo teatral no qual interpreta o protagonista e que está em cartaz na cidade de São Paulo.

Lucas Lima fez homenagem para Sandy

Sandy completou mais um ano de vida no dia 28 de janeiro ao chegar aos 41 anos de vida. No Instagram, ela recebeu uma homenagem do ex-marido,Lucas Lima, que não poupou elogios à cantora, que é mãe de seu filho, Theo.

"Esses dias, eu te defini como 'pé no chão e alma no céu'. E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade do que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece", escreveu ele.

"Já vai ser quase insuportável. Mesmo sabendo da encheção de saco que vai vir com esse post, o mundo NUNCA vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga - ou não queira - entender que isso transcende - e muito! - o casamento. E sim, vou sempre aguentar essa encheção, seja nos dias das mães ou nos vinte e oitos de janeiro que virão. Tu é MUUITO f*da e eu sempre vou fazer o que eu puder pra reforçar essa verdade óbvia. Feliz níver, véia", terminou a declaração.