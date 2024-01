Sandy recebe homenagem de aniversário do ex-marido, Lucas Lima

Sandy está completando 41 anos neste domingo, 28, e foi homenageada pelo músico e pai de seu filho, Lucas Lima em suas redes sociais

Sandy está completando mais um ano de vida, neste domingo, 28, a cantora completa 41 anos de vida. No Instagram ela recebeu uma homenagem do ex-marido, Lucas Lima, o músico não poupou elogios à cantora, que é mãe de seu filho, Theo.

"Esses dias, eu te defini como 'pé no chão e alma no céu'. E aí eu acho essa foto no celular e pronto: temos uma homenagem de aniversário. Não sei se tem alguém no mundo que mereça mais felicidade do que tu. Que esse dia te traga um milésimo da alegria que tu merece", escreveu ele.

"Já vai ser quase insuportável. Mesmo sabendo da encheção de saco que vai vir com esse post, o mundo NUNCA vai vencer o que a gente construiu e talvez nem consiga - ou não queira - entender que isso transcende - e muito! - o casamento. E sim, vou sempre aguentar essa encheção, seja nos dias das mães ou nos vinte e oitos de janeiro que virão. Tu é MUUITO f*da e eu sempre vou fazer o que eu puder pra reforçar essa verdade óbvia. Feliz níver, véia", terminou a declaração.

“Aaaaaaah…Deixa o mundo pra lá. A gente sabe. Obrigada por tanto, tanto… sempre”, agraedceu a cantora nos comentários. Também nos comentários da postagem, os internautas elogiaram a postagem de Lucas à ex-esposa: “As pessoas não são capazes de entender o amor e maturidade de vcs. Mas tb não importa. O que importa é que isso é maravilhoso para vcs e para o Theo”, escreveu uma, “Ressignificar o amor, poucos sabem!”, elogiou uma outra, “É isso… amor que transcende independente do status de relacionamento!”, disse uma terceira.

Em 2023, Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento de 15 anos, mas ambos destacaram que continuam bons amigos como sempre foram; entre idas e vindas, os dois estavam juntos desde 1999.

Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou com o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023. Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’.