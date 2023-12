Sandy abre o coração sobre ano da separação com Lucas Lima: ‘Não foi fácil’

Meses após seu divórcio com Lucas Lima, Sandy rompe o silêncio sobre desafios em sua vida pessoal e celebra nova fase em retrospectiva

Na manhã deste sábado, 30, Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou com o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. Entre os registros, estão imagens da artista em shows nacionais, internacionais e outras aparições especiais, como sua apresentação ao lado de sua amiga Wanessa no ‘Domingão com Huck’.

Sandy também incluiu alguns vídeos de apresentações ao lado do ex-marido em sua retrospectiva. Na legenda, a ex-dupla de Junior Lima comentou sobre a separação com a mesma discrição de sempre: “Depois de um ano tão desafiador, é acolhedor olhar pra trás e ver tantas realizações”, ela iniciou sem citar especificamente seu divórcio.

“Eu participei de festivais, eu cantei com o Coldplay, eu co-protagonizei um filme com o Fábio Porchat (estreia ano que vem!)… Fiz minha 1ª turnê solo internacional, cantei em alto-mar, ganhei um especial Som Brasil, lancei o NVE Ao Vivo, fui a programas de amigos queridos, cantei, gravei, vibrei, me emocionei”, a artista celebrou suas conquistas.

“Claro que não foi um ano fácil, mas, sim, a arte salva, a arte cura”, Sandy finalizou as reflexões sobre o ano em que colocou um ponto final em seu casamento. Nos comentários, Lucas deixou seu apoio: "Merece tudo de lindo no mundo", disse. Vale lembrar que a cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais.

Desde o término, Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação. Logo após anunciarem o fim do casamento, o músico acompanhou sua ex-mulher em sua turnê pela Europa. Após retornarem ao Brasil, eles subiram juntos ao palco diversas vezes e costumam trocar interações nas redes sociais com elogios nada discretos e muito apoio.

O ex-casal também mantém uma boa relação em prol do filho, Théo, de nove anos: “A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu”, eles declararam quando anunciaram a separação.

