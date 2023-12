Fernanda Rodrigues fala sobre separação de Sandy: 'Fiquei pior que eles'

Comadre de Sandy, Fernanda Rodrigues relembra a surpresa ao descobrir que a amiga se separou de Lucas Lima: 'Chorei por dois dias'

A atriz Fernanda Rodrigues relembrou como foi receber a notícia do fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. As duas são amigas há muitos anos e Fernanda foi madrinha do casamento de Sandy no passado. Agora, em participação no podcast Quem Pode, Pod, ela contou que ficou abalada com a notícia que recebeu do ex-casal sobre a separação.

“Fiquei muito mal. Acho que fiquei pior que eles. A gente saía muito junto”, disse ela, e completou: “Quando aconteceu, foi um luto para mim. Chorei por dois dias. Mandava mensagem aos prantos para ela. A Sandy me falava que estava tudo bem e eu chorando. Imagina? Ela me consolando? Foi um susto grande para mim. Eu sofri, foi triste para mim. Depois, entendi que está tudo bem e continuamos amigos. Temos um grupo juntos e continua tudo igual. Agora, estou com o coração mais calmo”.

Então, Fernanda contou que sempre fazia passeios de casal com o marido, Raoni Carneiro, e os amigos. “Não era uma frequência tão grande porque moramos em cidades diferentes. Tínhamos muitas afinidades de casal. O Rao com o Lucas, eu com a Sandy. Perdemos esse momento de que não estava bom”, contou.

Por fim, Rodrigues ainda relembrou como começou a amizade com Sandy na época das gravações da novela Estrela Guia, de 2001. "A Denise Saraceni me chamou para contar que chamaria a Sandy faria uma novela como protagonista. Ao conversar comigo, a diretora falou que queria que a Sandy tivesse uma pessoa amiga ao lado dela, dentro e fora de cena, para ajudar na responsa. A gente se conectou muito rápido. Nossa amizade virou uma parceria da vida inteira. Poderia ter esfriado essa amizade após o trabalho, mas conseguimos manter", comentou.

Fernanda Rodrigues curte passeio com a filha

A atriz Fernanda Rodrigues aproveitou a companhia de sua filha, Luisa, de 13 anos, fruto do casamento com o diretor Raoni Carneiro, em um evento há poucos dias. As duas foram prestigiar o lançamento do livro Entre Dois Silêncios, de Pedro Paulo Salles, em uma livraria no Rio de Janeiro.

Durante o evento, mãe e filha posaram juntas e a semelhança delas roubou a cena. A menina herdou os traços do rosto da mãe e o estilo do cabelo. Tanto que ela parece uma versão menor de sua mãe famosa.

Vale lembrar que Fernanda Rodrigues também é mãe de um menino, chamado Bento, de 6 anos. Atualmente, ela está no ar na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews