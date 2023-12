Filha de Fernanda Rodrigues rouba a cena em fotos com a mãe

Fernanda Rodrigues curte a companhia da filha, Luisa, em evento e a semelhança delas chama a atenção

A atriz Fernanda Rodrigues aproveitou a noite desta terça-feira, 5, na companhia de sua filha, Luisa, de 13 anos, fruto do casamento com o diretor Raoni Carneiro. As duas foram prestigiar o lançamento do livro Entre Dois Silêncios, de Pedro Paulo Salles, em uma livraria no Rio de Janeiro.

Durante o evento, mãe e filha posaram juntas e a semelhança delas roubou a cena. A menina herdou os traços do rosto da mãe e o estilo do cabelo. Tanto que ela parece uma versão menor de sua mãe famosa.

Vale lembrar que Fernanda Rodrigues também é mãe de um menino, chamado Bento, de 6 anos. Atualmente, ela está no ar na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews

Fernanda Rodrigues comemora seu retorno às novelas

Após passar cinco anos longe das novelas, a atriz Fernanda Rodrigues está radiante com seu retorno às telinhas. Em sua vigésima produção, ela integra o elenco de Fuzuê, trama das sete da Globo, que vai substituir Vai na Fé. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, a atriz se mostrou radiante sobre seu retorno.

Na novela de Gustavo Reiz ela vive Alícia em uma mistura de drama e comédia. “É até difícil falar da Alice, ela tem muitas camadas, tem essa adição pelas redes sociais, e é uma coisa muito comum nesses dias, que está muito em evidência. Eu, Fernanda, tenho muita dificuldade com esse mundo e me deparei com essa personagem que vive em função disso”, detalhou.

A artista conta que ela vai ter uma relação problemática com as redes sociais. “Acho que a gente precisa falar disso, dessa necessidade de aparecer, essa carência. É muito importante, mas é feito com leveza, bom humor, muita graça! Às vezes um pouco sem noção, erra o tom, é exagerada a quantidade que ela passa na tela, os outros personagens se incomodam um pouco, mas é tudo feito com muita diversão”, revelou.

Sobre o retorno, a atriz adiantou que é diferente de tudo que ela já representou nas telinhas: “Estou me divertindo muito! Estou felicíssima com esse elenco maravilhoso, é minha vigésima novela e a Alicia não tem nada a ver com toda a minha trajetória e a minha história”, vibrou Fernanda, que é par romântico de Douglas Silva e filha de Edson Celulari na trama.