Sandy divide cliques de ensaio ousado e ex-marido opina: “Evitar polêmicas”

De look justo e decotado, Sandy compartilha fotos de um ensaio fotográfico e arranca suspiros dos seguidores e de seu ex-marido, Lucas Lima

Sempre discreta, Sandy surpreendeu ao dividir alguns cliques de um ensaio fotográfico um pouco mais ousado nesta quarta-feira, 20. Os registros não apenas arrancaram suspiros dos seguidores, mas também chamaram a atenção do ex-marido, o músico Lucas Lima, que se desdobrou para elogiar a cantora sem causar ‘polêmicas’.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Sandy compartilhou alguns registros inéditos feitos pelo fotógrafo Brunno Rangel. Dividindo uma faceta diferente de seu estilo usual, que conta com vestidos longos e mais sóbrios, a artista arrasou ao aparece com poses expressivas em um visual mais revelador.

Vestindo um body preto de veludo, decotado e com recortes estratégicos, combinado a uma saia de couro justa, curta e com fenda, Sandy causou com os novos cliques. Na legenda, a artista pediu ajuda dos seguidores para escolher qual dos dois registros seria sua nova foto de perfil: “Do nada… Achados inéditos para rechear o feed. 1 ou 2 para avatar?”, escreveu.

Mas Lucas Lima não conseguiu escondeu seu impacto ao ver a nova versão de sua ex-esposa e fez questão de deixar um elogio nos comentários. O músico só não soube como opinar sem evitar um climão: “Tentando achar o comentário correto para evitar polêmicas e falhando miseravelmente”, ele brincou e deixou um emoji de coração.

Além do ex-marido da cantora, outros artistas também ficaram impactados com a beleza de Sandy: “Eita p*****!”, Fábio Porchat deixou um palavrão nos comentários. “Que isso, hein?”, perguntou a atriz Fernanda Rodrigues. “Ela sabe como causar”, disse um admirador. “Linda demais! O tempo só te favorece”, comentou outro seguidor.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação. Logo após anunciarem o término nas redes sociais, o músico acompanhou sua ex-mulher em sua turnê pela Europa. Após retornarem ao Brasil, eles subiram juntos ao palco diversas vezes e trocam interações nas redes sociais frequentemente.

O ex-casal também mantém uma boa relação em prol do filho, Théo, de nove anos: “A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu”, eles declararam quando anunciaram a separação em setembro deste ano.

