Ele cresceu! Filho de Lucas Lima e Sandy aparece grandão em nova imagem

Lucas Lima leva o filho, Theo, para celebrar o aniversário do avô e mostra o quanto o herdeiro já cresceu em nova imagem nas redes sociais

O cantor e músico Lucas Lima agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar uma nova imagem do seu filho, Theo, de 9 anos, fruto do casamento com a cantora Sandy. Recém-separado, ele levou o herdeiro para passar o dia com o avô paterno, Zeca Lima, que comemorou seu aniversário ao lado dos três filhos e do neto.

Nas redes sociais, Lucas registrou quando Theo caminhava ao lado do avô em um caminho na natureza. O menino apareceu apenas de costas, mas mostrou o quanto já cresceu. O pai coruja mostrou que o herdeiro está cada dia mais alto.

Vale lembrar que Lucas Lima se separou de Sandy em 2023. Eles anunciaram a separação em 25 de setembro de 2023, quando anunciaram o fim do casamento de 15 anos com um post nas redes sociais.

Sandy já contou motivo para não mostrar o rosto do filho

A cantora Sandy abriu o jogo sobre a sua decisão de não expor a imagem do seu filho, Theo, de 8 anos, fruto do casamento com o músico Lucas Lima. Desde que o menino nasceu, ela não mostrou fotos do rosto do herdeiro e defende a sua decisão de preservar a identidade do herdeiro. Em participação no Quem Pode, Pod, ela contou o motivo.

Sandy contou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.