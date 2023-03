Pietra Quintela, de Poliana Moça, entrega detalhes sobre carreira na infância: 'Vida real'

Pietra Quintela entregou detalhes sobre a carreira na infância e revelou como concilia sua vida profissional com a adolescência

Pietra Quintela (15), intérprete de Lorena em Poliana Moça, trabalha no meio artístico desde pequena. Além de atuar na novela, a atriz também é modelo desde os seis anos e trabalha como influencer nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem, de apenas quinze anos, entregou detalhes sobre a carreira na infância e revelou como concilia sua vida profissional com a adolescência.

"Comecei a trabalhar com moda ainda muito nova e, desde pequena, sempre tive uma certa certeza sobre o que esperar da minha carreira. Meu primeiro desfile foi aos seis anos, direto no SPFW. Já na televisão, comecei aos nove. Desde sempre vivi essa loucura toda, mas, ao mesmo tempo, é algo que eu sempre quis manter quando pensava em futuro. Aliás, sinto que esse pensamento foi o que também me ajudou muito a amadurecer. Passei boa parte da minha adolescência gravando As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, do SBT, e esse tal aprendizado fez dessa experiência algo incrível, através da qual passei a ver o mundo de forma totalmente diferente", explicou Pietra Quintela.

A atriz também contou sobre seu papel de influência em crianças e adolescentes que, assim como ela, passam por uma fase de mudanças: "É uma grande responsabilidade, sempre busco passar mensagens positivas, dar um bom exemplo, mas, claro, sem deixar de mostrar quem eu sou de verdade. Costumo postar o meu dia a dia, as dificuldades na escola. Acho importante mostrar a vida real e não só a parte do glamour". Pietra Quintela garantiu que tem visto resultados positivos nos fãs e que adora ver suas reações, apesar de nem sempre serem positivas.

"Tenho a sorte de, graças a Deus, ter pouquíssimos comentários negativos. Embora eu saiba que na internet nem todo mundo é bom, a maioria dos meus fãs são maravilhosos, os fã clubes sempre me defendem, interagem. Amo ver as reações deles! As vezes só chego às coisas negativas por conta da quantidade de fãs que aparecem para me defender", compartilhou Pietra Quintela.

Desde pequena no meio artístico, a influencer afirmou que já está acostumada a equilibrar a vida pessoal com a profissional, e contou seus segredos para dar um tempo do trabalho. "Nos momentos livres aproveito para sair com minhas amigas, ficar um tempinho no off. Acho que sempre tive um equilíbrio muito saudável com isso e quem me ajuda a manter esse ritmo é a minha família, que me dá um apoio muito grande. Não tenho do que reclamar. Jamais diria que perdi minha infância enquanto estava gravando novela. Pelo contrário, ganhei muito com essa dupla vida", revelou.