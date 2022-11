Pietra Quintela participa de Teleton: 'Me sinto emocionada e muito feliz'

A atriz Pietra Quintela participou do evento Teleton, organizado pelo SBT, no último sábado, 5

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h47

A atriz Pietra Quintela (15) participou da 25ª edição do Teleton no último sábado, 5. Representando o elenco de ‘Poliana Moça’, Pietra foi ao palco junto à Mari Campolongo (8), sua colega de elenco, durante a maratona realizada pelo SBT, e foi recebida por Silvia Abravanel (51).

Ela assumiu o papel de apresentadora e relembrou sobre a importância das doações em prol da AACD, para alcançarem a meta do ano, arrecadar R$30 milhões. Pietra já participou outras três vezes da campanha e, com a camiseta temática, ela se emocionou no palco: “É incrível porque eu nasci e cresci e o Teleton já estava alcançando todo mundo através de uma doação de cada vez. É uma causa muito nobre. Me sinto emocionada e muito feliz por estar aqui pedindo as doações”.

O look escolhido por ela teve um toque de sua stylist, Andrea Clara, que customizou a peça da campanha para combinar mais com a atriz e seu estilo: “Ficou surreal de lindo, eu amei cada detalhe”, disse Pietra.

Ela estilizou a blusa oficial com uma gola canoa e detalhes felpudos envolta das mangas, e combinou a peça com uma calça prateada espelhada e botas pretas de cano longo. Ficou muito estilosa!