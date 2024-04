Além de Neymar Jr: descubra quem são os ‘livramentos’ de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine surgiu em clima de romance com João Guilherme; relembre quem são os outros ex-namorados da atriz além de Neymar Jr

Nesta quinta-feira, 25, Bruna Marquezine voltou a ser assunto nas redes sociais ao surgir agarradinha com João Guilherme em uma foto inédita, após diversos rumores de um romance. Mas você sabe quem são todos os ex-namorados da artista? Apresentamos aqui uma lista dos ‘livramentos’ famosos da atriz em ordem cronológica.

Neymar Jr:

É impossível falar da vida amorosa de Marquezine sem citar seu relacionamento de longa data com Neymar Jr. A atriz começou a namorar o jogador aos 17 anos, vivendo um namoro à distância cheio de idas e vindas entre 2013 e 2018. Durante esse período, ela acompanhava o craque em jogos e ambos trocavam declarações de amor constantemente.

Apesar de nunca ter esclarecido os motivos do término, Bruna revelou que ficou bastante machucada após o fim da relação. Vale lembrar que eles chegaram a morar em países diferentes e circulavam rumores sobre supostas traições do jogador. Recentemente, a atriz brincou que a separação foi um 'livramento' em sua vida e virou um meme na web.



No ‘Quem Pode, Pod’, Bruna também comentou que seu namoro com o jogador fez com que aumentasse sua exposição e falou da dificuldade em lidar com a mídia na época: "Tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", ela lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por apego_brumar (@brumarfc01)

Maurício Destri:

Em meio às idas e vindas com Neymar Jr, Bruna namorou seu colega de elenco na novela 'I Love Paraisópolis', Maurício Destri. Em 2015, eles interpretam par romântico na trama, e o que era ficção acabou se tornando realidade. No entanto, os atores mantiveram relacionamento super discreto, e quem acabou revelando o romance foi a mãe do ator.

Durante uma participação no 'Mais Você', a mãe de Marcelo entregou que adorava ser sogra de Bruna. Na época, ela também chegou a revelar que gostaria que o romance fosse além das gravações da novela. Apesar da torcida, o relacionamento entre os atores não deu certo, e a atriz retomou seu namoro com o jogador de futebol posteriormente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maurício Destri (@mauriciodestri)

Enzo Celulari:

Em 2021, Bruna assumiu publicamente o namoro com Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari. Eles já haviam sido vistos juntos e chamavam a atenção por onde passavam. Inclusive, o ator revelou que buscava uma chance com a atriz desde 2017. No entanto, o relacionamento dos dois chegou ao fim apenas três meses depois.

Mesmo após o término, a atriz e o empresário demonstravam manter uma boa relação e costumavam se encontrar em eventos, como festas e festivais. Mas ao que tudo indica, a amizade pode ter esfriado depois que Enzo se envolveu em uma polêmica com a melhor amiga de Bruna, Sasha Meneghel, e seu marido, João Lucas, no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Xolo Maridueña, Bad Bunny e João Guilherme:

Desde o término com Enzo Celulari, Bruna Marquezine tem sido alvo de rumores sobre possíveis affairs com diferentes famosos. Após a estreia do filme internacional 'Besouro Azul' e a visita de seu colega de elenco, Xolo Maridueña ao Brasil, surgiram especulações sobre um romance entre eles. No entanto, a atriz logo esclareceu que são apenas amigos.

Recentemente, também surgiram boatos de que Bruna teria sido vista ao lado do cantor Bad Bunny, mas ela não se manifestou. Em relação a João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo, os rumores circulam desde o ano passado. Apesar e Bruna já ter negado o envolvimento, fotos dos dois agarradinhos já circulam nas redes sociais.