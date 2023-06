Biel se derrete ao ouvir a filha falar 'papai': "Obrigado por tanto"

O cantor Biel encantou os seguidores ao postar o vídeo da filha, Pietra, falando 'papai' pela primeira vez

O cantor Biel explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar um vídeo encantador da filha, Pietra, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Tays Reis, com quem está junto desde o reality A Fazenda 12, da Record TV.

No vídeo publicado no feed do Instaram, a menina aparece sentada em uma motoca, e repete algumas vezes a palavra 'papai'. Ao compartilhar o registro, o ex-peão não escondeu que ficou todo bobo e se declarou para ele.

"Veio aí!! O primeiro 'papai' antes dos 11 meses!!! Se vocês vissem a minha cara agora! Eu te amo, minha filha! Obrigado por tanto", disse o cantor Biel na legenda da publicação. Pietra, aliás, completa 11 meses no dia 19 de junho.

Nos comentários da publicação, Tays também se derreteu com o vídeo. "Apaixonada nesse vídeo, dela chamando o pai dela perfeitamente! Que dicção linda do neném de mamãe", falou a mamãe coruja, elogiando a herdeira.

Confira o vídeo:

Troca de declarações

Recentemente, Tays Reis usou as redes sociais para prestar uma bela declaração para o namorado, o cantor Biel. Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, compartilhou uma foto em que os dois aparecem em um carro, e celebrou a parceria.

"Casal que faz o corre junto, permanece junto! Eu & ele sempre, parceria pra vida", declarou a cantora para o pai de sua filha, Pietra. Nos comentários, Biel também retribuiu a declaração para Tays. "Ô, meu Deus! Eu te amo além da vida, meu amor. Surreal a honra divina de viver a vida ao lado da mulher mais f*** desse mundo! Obrigado por tudo e conta comigo sempre, SEMPRE e pra sempre!", disse o cantor.

